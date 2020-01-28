　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

11歲女童丟蘋果彈出陽台！3月女嬰「頭凹陷癱瘓」...爸連建商、物業一起告

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲女嬰被蘋果砸癱，爸爸氣憤得向丟蘋果女童、物業、建商提出告訴。（圖／翻攝自央視，下同）

▲女嬰被蘋果砸癱，爸爸氣憤得向丟蘋果女童、物業、建商提出告訴。（圖／翻攝自央視，下同）

記者劉亭／綜合報導

東莞一名11歲女童奇奇（化名）2018年放學後獨自在家，她咬了一口蘋果後，丟到陽台要給家中薩摩耶吃，沒想到蘋果卻反彈出去，砸到了走廊一名3個月女嬰頭部，造成對方癱瘓，多次性命垂危。女嬰父母事後認為建築有缺陷，把奇奇、建商和物業都一起告上法庭。

根據「央視」新聞報導，2018年3月9日下午四點半，廣東省東莞市塘廈鎮的一個社區，11歲的奇奇放學後獨自一人待在24層樓的家裡；同一時間，住在這棟樓十七層的住戶懷裡抱著女嬰夢凡走過去。在「嘭」一聲後，高空墜落的蘋果正好砸到了夢凡的頭部。

▲女嬰被蘋果砸癱，爸爸氣憤得向丟蘋果女童、物業、建商提出告訴。（圖／翻攝自央視，下同）

事故發生後，夢凡被緊急送到深圳市兒童醫院進行救治。經醫生診斷，夢凡有重型顱腦損傷、頂骨粉碎性凹陷性骨折等症狀，夢凡陷入深度昏迷，多次生命垂危，事發距今一年多來，夢凡經歷了多次手術。根據廣東一家司法鑒定機構的鑒定，夢凡因顱腦損傷遺留左側偏癱及開顱術後，分別被評定為二級、十級傷殘。

警方將蘋果碎片上的DNA與居民進行比對，最終檢測結果肇事者為11歲女孩奇奇。奇奇母親介紹，家裡養了一隻薩摩犬，平時吃飯喝水都在陽台上，事發當天，奇奇將咬了一半的蘋果扔到狗碗裡，但蘋果彈出來通過圍欄的空隙掉落到了樓下。

▲女嬰被蘋果砸癱，爸爸氣憤得向丟蘋果女童、物業、建商提出告訴。（圖／翻攝自央視，下同）

調查清楚案件情況後，警方依據案情以及相關法律規定，最終做出了撤案的處理決定。夢凡的父親余先生不服，於2019年1月30日向東莞市第三人民法院對奇奇及其監護人提起訴訟，索賠醫療費、護理費、殘疾賠償金、精神撫慰金等共計五百四十餘萬元人民幣。

2019年4月18日一審時，被告委託代理人提出申請追加社區的房地產開發商和物業公司作為共同被告參加訴訟。第二次開庭中，除了要求肇事者奇奇及其監護人承擔全部連帶責任外，原告還要求社區開發商和物業公司在各自的責任範圍內承擔相應的賠償責任。

奇奇及監護人的委託代理人認為，蘋果能夠從陽台墜落並砸傷人，是因為社區本身的建築設計存在缺陷。而被告開發商的委託代理人則認為，社區的建築設計是獲得相關部門審批的，不存在建築缺陷的問題，並且認為監護人並未盡到看管義務。法庭之後表示，將擇日進行宣判。

▲女嬰被蘋果砸癱，爸爸氣憤得向丟蘋果女童、物業、建商提出告訴。（圖／翻攝自央視，下同）

ET快訊
美國也買不到口罩！她奔波1周找到了　「換算價格」驚呆：羨慕台
武漢肺炎驚傳「無症狀患者」具傳染力　陸官方證實確診案例
快訊／台南18:05發生規模4.1地震　最大震度3級
找不出Kobe！現場尋獲3遺體　直升機墜毀原因曝光
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

快訊／湖北黃石市前市長「肺炎去世」！親友悲痛證實…一個月前最後身影曝

11歲女童丟蘋果彈出陽台！3月女嬰「頭凹陷癱瘓」...爸連建商、物業一起告

武漢肺炎驚傳「無症狀患者」　陸官方證實「確診案例」：還會傳染

華聞快遞／北京生活必需品貨源充足、市場供應穩定

27歲男醫生搭公車…伸狼手進鄰座女學生裙內「捏屁股」！噁心過程全被拍下

世界最長！平潭公鐵兩用跨海大橋　今年加入「京台高鐵」路線

武漢肺炎確診增至8例！香港啟動對湖北防疫管制　一天禁510陸人入境

快訊／防堵武漢肺炎疫情　香港初六起高鐵站暫時關閉

對北京防疫武漢肺炎能力「充滿信心」！　世衛：沒必要過度反應

內蒙古累計武漢肺炎15例確診　342名密切接觸者正受醫學觀察

武漢人翻牆發影片向世界求助！　完整11分鐘爆現況：像地獄一樣

永別傳奇！回顧Kobe20年籃球生涯　球迷悼念「老大」：洛杉磯一部分已死

湖人傳奇球星Kobe加州墜機亡！ 目擊者：直升機飛很低...有大火球

再見黑曼巴！單場81分神蹟長存　NBA湖人傳奇「Kobe墜機殞落」

禁入境！陸客鬧整晚轟沒人情味 逼瘋地勤：整個機場是大瘟疫區

41歲「NBA湖人傳奇」布萊恩墜機亡 Kobe直升機大霧中墜毀畫面曝

台灣武漢肺炎「增92例通報」　累積283例！澎湖傳2女疑染

療癒柴柴！主人瘋狂揉捏「嘴邊肉」　牠安靜零反抗...網：根本麻糬臉XD

條列式清單、已讀不回還嫌買貴　出國旅遊「代買怪人」雷到無極限

1000ml大罐洗髮精用完柔順　美國人推薦好市多7種必買

快訊／湖北黃石市前市長「肺炎去世」！親友悲痛證實…一個月前最後身影曝

11歲女童丟蘋果彈出陽台！3月女嬰「頭凹陷癱瘓」...爸連建商、物業一起告

武漢肺炎驚傳「無症狀患者」　陸官方證實「確診案例」：還會傳染

華聞快遞／北京生活必需品貨源充足、市場供應穩定

27歲男醫生搭公車…伸狼手進鄰座女學生裙內「捏屁股」！噁心過程全被拍下

世界最長！平潭公鐵兩用跨海大橋　今年加入「京台高鐵」路線

武漢肺炎確診增至8例！香港啟動對湖北防疫管制　一天禁510陸人入境

快訊／防堵武漢肺炎疫情　香港初六起高鐵站暫時關閉

對北京防疫武漢肺炎能力「充滿信心」！　世衛：沒必要過度反應

內蒙古累計武漢肺炎15例確診　342名密切接觸者正受醫學觀察

台中防疫大作戰　機動派出所宣導犯罪防治兼防疫

鋼鐵湖粉演員尼克森分享首次遇到布萊恩的故事

「二戰俘虜營」變身4房家庭宅！這對夫妻買下它　整修轉手賣…竟翻4倍價

出國前趕快檢查護照！若逾期「4步驟自辦」輕鬆搞定

政壇好聲音／還想拚金曲獎？高嘉瑜用生命飆《非常女》…破音害隔壁阿姨好慌

快訊／湖北黃石市前市長「肺炎去世」！親友悲痛證實…一個月前最後身影曝

ETF主題式投資更精準　選對趨勢獲利效果更加倍

過年大吃大喝腸胃不順還脹氣？3種簡單飲品助消化解油膩

誆「投資失利」要舅舅匯錢！他機警提問　假外甥招架不住惱羞：不幫就算了

春節領紅包想入手中古車？多看、多問、多聽才能買好車

正妹「把車窗當鏡子」忘情喬奶　駕駛坐車內錄全程：茂係啊！

大陸熱門新聞

7歲男童吃下木薯慘死　醫：150g就可致命

更／武漢肺炎全球破4500例　德國、斯里蘭卡失守

每天凌晨4點起床上班！她高燒3天癱瘓了

「武漢肺炎王」險癱瘓醫護　ICU主任曝祕辛

武漢市民開窗打氣...醫生嚇歪：快停

即／最新檢測：華南海鮮市場存在大量病毒

即／針對武漢肺炎　習近平再度發聲

武漢「封城」　台人求回家：隔離也沒關係

毒株分離成功！廣東研究武漢肺炎大突破

武漢肺炎驚傳「無症狀患者」

上海旅客日本機場「舉報武漢人」偷吃退燒藥

武漢肺炎大陸死亡人數破百

台人旅遊受困武漢　躲飯店5天快被趕走

武漢市長道歉　專訪認了「披露不及時」

更多熱門

相關新聞

iPhone SE 2新消息再露出！　機身3種顏色可選

iPhone SE 2新消息再露出！　機身3種顏色可選

今年不少消息指出，讓果粉們引頸期盼的iPhone SE 2（或稱iPhone 9）真的要上市了！據外媒最新爆料指出，iPhone SE 2將有三種顏色，除了基本款黑、白兩色之外，還有紅色選項。

AirPods Pro賣3710元　他猶豫了

AirPods Pro賣3710元　他猶豫了

吃飯太多干擾！2柴1嬰全關籠處理

吃飯太多干擾！2柴1嬰全關籠處理

Apple Card支援導出電子試算表形式

Apple Card支援導出電子試算表形式

嬰兒學喵尖叫　保母貓厭世臉定格

嬰兒學喵尖叫　保母貓厭世臉定格

關鍵字：

東莞蘋果嬰兒建築缺陷

讀者迴響

發燒話題

武漢肺炎 Kobe 反送中 捷運環狀線 黑鷹失事 澳洲大火 王令麟 遠航停飛 高以翔 開票結果 謝和弦 韓國瑜 尹衍樑 眼霜 尾牙 唇筆 黃寶慧 地震 波特王 香港 石虎 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 柯文哲 柯P 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

快訊／范瑋琪認了飆罵蘇貞昌！長文道歉了

范瑋琪遭爆小號嗆蘇貞昌「狗官」

限帶5盒口罩出境！楊培安髒話怒轟：綠色恐怖已經懶得演了

Kobe大女兒太傷心氣喘發作送醫

2012年發文「Kobe將死於直升機墜機」　7年後竟成真

警「武漢」打卡：帶點好料回台　下場曝光

Kobe頻繁坐直升機的原因不是為炫耀

棒棒堂阿本「平凡現職曝光」！徹底崩潰：非要逼我去死？

第5例台女曾搭捷運　衛福部證實了

台灣武漢肺炎新增2例！累積達7例

阿富汗　美E-11A塔利班領土墜毀

武漢老人飛機上狂咳！女歌手回國後2天「嘔吐發燒」

《金頭腦》冠軍力挺范瑋琪！　「時間會證明，蘇貞昌是短視政客」

小S呼籲幫武漢！486先生怒：想捐不會自己買

全球瘋傳Kobe墜機畫面！真相曝光

更多

最夯影音

更多
武漢人翻牆發影片向世界求助！　完整11分鐘爆現況：像地獄一樣

武漢人翻牆發影片向世界求助！　完整11分鐘爆現況：像地獄一樣
永別傳奇！回顧Kobe20年籃球生涯　球迷悼念「老大」：洛杉磯一部分已死

永別傳奇！回顧Kobe20年籃球生涯　球迷悼念「老大」：洛杉磯一部分已死

湖人傳奇球星Kobe加州墜機亡！ 目擊者：直升機飛很低...有大火球

湖人傳奇球星Kobe加州墜機亡！ 目擊者：直升機飛很低...有大火球

再見黑曼巴！單場81分神蹟長存　NBA湖人傳奇「Kobe墜機殞落」

再見黑曼巴！單場81分神蹟長存　NBA湖人傳奇「Kobe墜機殞落」

禁入境！陸客鬧整晚轟沒人情味 逼瘋地勤：整個機場是大瘟疫區

禁入境！陸客鬧整晚轟沒人情味 逼瘋地勤：整個機場是大瘟疫區

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

演員片場生存秀《演技派》

演員片場生存秀《演技派》

延禧攻略于正頂級製作，每周六22點鎖定ETtoday播吧，誰能成為最佳演技派？

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面