11歲女童丟蘋果彈出陽台！3月女嬰「頭凹陷癱瘓」...爸連建商、物業一起告





▲女嬰被蘋果砸癱，爸爸氣憤得向丟蘋果女童、物業、建商提出告訴。（圖／翻攝自央視，下同）

記者劉亭／綜合報導

東莞一名11歲女童奇奇（化名）2018年放學後獨自在家，她咬了一口蘋果後，丟到陽台要給家中薩摩耶吃，沒想到蘋果卻反彈出去，砸到了走廊一名3個月女嬰頭部，造成對方癱瘓，多次性命垂危。女嬰父母事後認為建築有缺陷，把奇奇、建商和物業都一起告上法庭。

根據「央視」新聞報導，2018年3月9日下午四點半，廣東省東莞市塘廈鎮的一個社區，11歲的奇奇放學後獨自一人待在24層樓的家裡；同一時間，住在這棟樓十七層的住戶懷裡抱著女嬰夢凡走過去。在「嘭」一聲後，高空墜落的蘋果正好砸到了夢凡的頭部。

事故發生後，夢凡被緊急送到深圳市兒童醫院進行救治。經醫生診斷，夢凡有重型顱腦損傷、頂骨粉碎性凹陷性骨折等症狀，夢凡陷入深度昏迷，多次生命垂危，事發距今一年多來，夢凡經歷了多次手術。根據廣東一家司法鑒定機構的鑒定，夢凡因顱腦損傷遺留左側偏癱及開顱術後，分別被評定為二級、十級傷殘。

警方將蘋果碎片上的DNA與居民進行比對，最終檢測結果肇事者為11歲女孩奇奇。奇奇母親介紹，家裡養了一隻薩摩犬，平時吃飯喝水都在陽台上，事發當天，奇奇將咬了一半的蘋果扔到狗碗裡，但蘋果彈出來通過圍欄的空隙掉落到了樓下。

調查清楚案件情況後，警方依據案情以及相關法律規定，最終做出了撤案的處理決定。夢凡的父親余先生不服，於2019年1月30日向東莞市第三人民法院對奇奇及其監護人提起訴訟，索賠醫療費、護理費、殘疾賠償金、精神撫慰金等共計五百四十餘萬元人民幣。

2019年4月18日一審時，被告委託代理人提出申請追加社區的房地產開發商和物業公司作為共同被告參加訴訟。第二次開庭中，除了要求肇事者奇奇及其監護人承擔全部連帶責任外，原告還要求社區開發商和物業公司在各自的責任範圍內承擔相應的賠償責任。

奇奇及監護人的委託代理人認為，蘋果能夠從陽台墜落並砸傷人，是因為社區本身的建築設計存在缺陷。而被告開發商的委託代理人則認為，社區的建築設計是獲得相關部門審批的，不存在建築缺陷的問題，並且認為監護人並未盡到看管義務。法庭之後表示，將擇日進行宣判。