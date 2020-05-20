追違規機車！高市警急切右轉釀車禍　夫妻全身傷怒告…法官判國賠103萬

▲高雄警備隊警員貿然右轉釀禍，法官判高市警局國賠103萬。（示意圖／免費圖庫Pixabay）

記者陳韻如／高雄報導

高雄一對湯姓夫婦騎車外出，行經楠梓後昌路與加昌路口時，遭到高市男子分局警備隊李姓員警所駕駛的巡邏車撞上，導致夫妻倆分別輕重傷送醫。湯男事後聲請國賠，指控李員當時未打方向燈也未鳴笛，就直接貿然右轉，讓他閃避不及，才發生碰撞。法官審理後，認定李員有8成的過失責任，因此判市警局須賠償103萬元。

根據判決，湯男提告主張，2018年5岳29日下午一點多，李員開著警備巡邏車執行巡邏勤務時，行經楠梓後昌路與加昌路的交岔口時，未事先打右轉方向燈，也沒有鳴放警笛集減速行駛，就直接向右急轉彎，導致他與妻子來不及閃避，2車因此發生碰撞，造成夫妻2人分別輕重傷，因此向法院聲請國賠267萬元。

然而，高雄市警局則指出，李員雖然在這起事故中有過失，但湯男也超速行駛，同樣也有過失責任，認為湯男所提出的賠償金額過高，希望法官能審予刪減。

法官審理時，查出李員當時為了攔查違規機車，在行經該路口時，未啟動警示燈、警鳴器，也未能禮讓直行車就直接右轉，明顯有過失，而湯男其車時也的確超速，因此認定李員要負8成的過失責任，湯男自己本身也須負2成責任，因此判高市警局需國賠103萬元較合理。全案可上訴。

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