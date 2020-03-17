影／1男載5妹！真理褲美腿前後夾　東莞最靚騎士嘆：她們硬要上車…

記者蔡紹堅／綜合報導

大陸近日瘋傳一段「1男載5女」的影片，許多網友都對此行為感到憤怒，認為相當危險，但也有少數男性網友相當羨慕，感嘆自己載不到辣妹。由於「1男載5女」的行為涉及危險駕駛，當地警方已經介入調查，將男子及女乘客帶回警局取證。

▼男子1人載5妹，引起眾多路人關注。（圖／翻攝微博，下同。）



事情發生在廣東省東莞市，從影片中可以發現，該名男子駕駛的是電動車，他的前面坐著2名女子、後面坐著3名女子，其中4女都露出美腿，還有3人穿著近年辣妹很愛穿的「真理褲」。



這段影片在網路上引起很大關注，許多網友都感到很憤怒，「1輛電動車載6個人，不怕摔車嗎？」「司機不顧自己的安全，也要顧一下乘客的安全吧？」「自己出意外就算了，別害到其它路人！」

不過，也有少數男性網友表示羨慕，紛紛詢問電動車的型號，「這是哪個牌子的車？女生都搶著搭！」「我騎電動車這麼多年，從來沒有辣妹跳上來呀！」「全中國最帥的男人就是你了，羨慕、嫉妒、恨！」

▼5名少女被帶到警局，真理褲還未換掉。



由於男子的行為涉及危險駕駛，東莞警方已經介入調查，在16日晚間在橫瀝鎮某工業區一間米粉店內發現其中4名乘客，馬上對4人進行傳喚取證，並於一間快餐店的門口把司機羅男及另1名乘客帶回取證。

警方透露，司機羅男涉嫌無證駕駛、超載、不戴頭盔、駕駛超標電動車等多項違法行為，「這名司機告訴我們，他在一家冷飲店喝東西時，這5個女乘客定要讓他搭5人去取東西，而且是她們5人『跳』上了電動車，他迫於『無奈』才答應送她們。」

目前，羅男與5名女乘客已被警方控制，案件正在進一步處理中。

▼男子也被警方帶走。

