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喝完魚湯肛門莫名劇痛3天　她尷尬就醫被取出「2公分長魚刺」

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喝完魚湯肛門莫名劇痛3天　她尷尬就醫被取出「2公分長魚刺」。（圖／翻攝自《南方都市報》）

▲女子以為自己有痔瘡，沒想到是魚刺卡肛門。（圖／翻攝自《南方都市報》）

記者李振慧／綜合報導

廣東省東莞市近來發生一起罕見事件，一名女子因為肛門劇痛以為自己得痔瘡，前往醫院檢查發現直腸前壁上竟然有尖銳物插在腸管上，手術取出原來是一根2公長魚刺，她想起來最近自己曾喝過魚湯，沒想到魚刺竟然沒有卡喉而是卡在肛門裡。

《南方都市報》報導，一名李姓女子近來前往東莞市中醫院肛腸科就醫，她表示肛門疼痛已經長達3天，懷疑自己得了痔瘡還去藥局買了許多藥，然而服用後完全沒有好轉，尤其是排便與肛門收縮的時候特別疼痛。

主治醫生尹慧敏為李女進行詳細檢查，發現距離對方肛門口約2至3公分處，右側直腸前壁上有一尖銳異物，一端已深深刺進腸管黏膜，周圍還有感染情況，最後以手術方式取出一根完整的2公分魚刺。李女看到魚刺後回想起來，自己3天前曾喝過魚湯，然而喝的時候十分小心，完全不知道為何會把魚刺給吞下肚。

醫生提醒，向李女這樣的情況非常罕見，通常魚刺要到達肛門，很容易卡在幽門、回盲部、乙狀結腸及直腸肛管交接處等相對狹窄的部位，容易造成造成腹膜膿腫、腹膜炎、大出血等嚴重症狀，幸好她的魚刺是隨著食物順利落到直腸肛管位置，再加上及時就醫，只需要小手術就可取出。

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