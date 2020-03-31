天降蘋果砸3月大女嬰「半身不遂」　法院判11歲童家長賠789萬

▲高空掉一顆蘋果將女嬰砸成癱瘓。（圖／翻攝《央視新聞》）

記者楊庭蒝／綜合報導

大陸廣東省東莞市在2018年曾發生一起11歲女童用蘋果砸傷女嬰的事件，女嬰家屬在2019年開庭審理時索賠544萬人民幣（約台幣2300萬元）。經過2次開庭之後，東莞市第三人民法院今（31）日認為，女童在事發當時只有11歲，在民事上是限制行為能力人，賠償事宜應該要由監護人承擔，判肇事女童的監護人必須賠償185萬餘元（約台幣789萬元）。

根據《彭湃新聞》報導，一名11歲女童於2018年3月獨自一人在家，玩鬧過程中從24樓的家中拿著一顆蘋果往下丟，正好砸中一名3個月大的女嬰，雖然經過多次手術、住院153天後脫離險境，但終其一生還是需要依賴護理照護。

女嬰父母在2019年向法院提出告訴，索賠包括醫療、伙食、護理、精神撫卹等費用共544萬人民幣，並於同年10月進行二審。東莞市第三人民法院在31日作出判決，根據女嬰的年齡、健康狀況等因素的綜合考量之下，判女童監護人必須賠償女嬰185萬元人民幣。

對於此案社區開發商是否應負責任，法院認為，社區的安全措施、設計有通過國家主管機關的審查和驗收，所以開發商不必承擔任何責任。