影／台灣已是主權獨立國家　民眾黨籲蔡英文勿迴避兩岸問題

記者陳家祥／台北報導

總統蔡英文20日出席總統就職典禮，宣告第二任總統任期正式開始。台灣民眾黨立院黨團中午發表談話，總召賴香伶指出，蔡英文的談話少了世代正義、居住正義、分配正義，這些她第二任期都要面對；副總召張其祿則表示，修憲的路還很長，甚至要需要公民複決，既然蔡總統宣示成立修憲委員會，期待能完成這樣的工程。

▲柯文哲主席針對蔡英文總統新任期就職發表談話。（圖／記者屠惠剛攝）

賴香伶表示，蔡英文今天的談話少了世代正義、居住正義、分配正義，這3件事總統念茲在茲；賴說，蔡認為自己第1年改革很艱難，年金改革造成族群撕裂，第2任期，年金、勞保怎麼處理，這是他必須要面對，也是在野將再協助的部份。

賴香伶指出，在青年部分，居住正義是大家最希望能改革的，「到底少子化是不是造成青年人不敢生、不敢婚的原因？還是高房價壓垮這個世代？」，希望台北經驗中央實現，民眾黨在立院努力提出版本，希望民進黨團回應。

賴香伶還提到，過去可以為了經濟犧牲農業、勞工，未來新的科技不再需要犧牲，這樣的新願景，希望能由民眾黨在這樣的思維下，不分顏色的達成。

張其祿則表示，恭喜蔡英文以史上最高票數連任，獲得非常多國人期待，在這次談話有個重要宣示，修憲委員會的成立，這個修憲工程是2、30年來重要課題，這是民眾黨率先提出，「我們知道修憲的路還很長，甚至要需要公民複決，要9百多萬票才能通過，既然蔡總統宣示這樣的決心，期待能完成這樣的工程，這也是國人的重大期待」。

「兩岸，我們主席很早就提出的尊重體制、改善現況，和蔡總統說的和平對話是沒有兩樣。」張其祿說，兩岸也是蔡總統轄國人期待，必需正視處理的問題，後疫情時代會有很多兩岸課題，包含經濟，蔡總統不能迴避，希望蔡總統負責處理。

張其祿說，台灣已是主權獨立國家，我們維護台灣主權獨立性，就是國人的共識，要怎麼才是務實中道的做好，是國人對蔡總統新任期的殷殷期待。

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