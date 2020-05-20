▲網朝聖神書《如何撒嬌》已絕版，博客來小編淚PO「不要再問！」（左圖／《如何撒嬌》書中內容；右圖／翻攝自博客來臉書）



記者林育綾／綜合報導

出版於2011年的《如何撒嬌》近來被網友瘋傳，該書作者提供許多圖片示範，甚至大方放送12連拍，包括嘟嘴、裝無辜、擠眉弄眼、微笑等，引發廣大臉友討論和搜尋，只不過該書已經絕版，博客來小編也在臉書淚PO「不要再問！」讓網友也回應「好險已絕版，那我就放心了。」

《如何撒嬌》之所以爆紅，是因一名網友日前在圖書館發現該書後，看見書中傳授許多撒嬌方式、怎麼克服障礙等，不過奇葩內容與配圖讓他大開眼界，事後他PO上網分享，沒想到被廣大網友瘋傳。

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▲這本書以多元舉例、深入淺出的方式，帶讀者練習如何撒嬌。（圖／也冠授權引用）

而這本書出版於2011年，作者是有「世紀大媒婆」之稱、創業超過20年的顧問公司總裁陳海倫，致力推廣品格教育、生活成功管理學的她，服務對象從個人到企業，她也希望透過這本書，告訴讀者撒嬌的好處及方式，高喊著「徹底擊破內心深處的那道堅實的防線，讓你恢復人際關係更圓融的能力。」

▲書中提供許多圖片示範，大方放送12連拍。（圖／也冠授權引用）



從封面到內文，作者提供許多圖片示範，書裡甚至大方放送12連拍，包括嘟嘴、裝無辜、擠眉弄眼、微笑等，而網友也冠看完忍不住在臉書發文分享，笑說「我努力吧......。」沒想到，PO文戳笑大票人，大家紛紛歪樓直呼，「撒嬌還需要一點顏值，才會被買單」、「我要笑死這什麼鬼，回去練習給你們看哈哈哈哈哈」、「這肯定是失傳的武功祕笈速成篇，看一頁拳頭就硬了」、「本日最療癒」、「我真的快笑死，怎麼辦我學不會」

《如何撒嬌》時隔9年在網路爆紅後，引發網友討論和搜尋，只可惜該書已經絕版，博客來小編也在臉書淚PO「不要再問！《如何撒嬌》已經絕版」同時推薦想學撒嬌的人，可以參考另一本《會撒嬌的女人，最好命》。

網友看了博客來小編PO文後，也紛紛回覆「好險已絕版，那我就放心了」、「千萬不要再版」、「慟！竟然絕版了！」、「求再版（不是！）」

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