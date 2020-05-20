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僅5/21一天限定！買無印良品不限金額結帳再享81折　5大必買好物快入手

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5月21日單日限定！博客來買MUJI無印良品不限金額結帳再享81折!（圖／博客來提供）

▲博客來「MUJI無印良品館」11週年慶，5/21單日不限金額結帳再享81折。（圖／博客來提供，下以同）

記者洪菱鞠／台北報導

博客來買MUJI無印良品不限金額結帳再享81折又來了，單日限定優惠僅於5/21當天舉辦，包括大型傢俱、家居織品、衣料服飾、美妝保養、文具、生活雜貨等商品，消費不限金額結帳再81折，加碼滿3,000元再送300元單品折價券，還可同享MUJI passport里程累積，其中更推薦入手5大必買商品。

慶祝博客來「MUJI無印良品館」開館11週年，特別舉辦5月21日單日限定優惠，當天不乏各種品類限定優惠，像是壓克力全系列3件9折、指定寢織成套9折、芬香噴霧器組合9折、指定亞麻男女裝9折、有杯內衣499元，結帳還可再享81折優惠，想搶便宜好物可以趁這波下單。

此次博客來也精選生活實用的暢銷好物，像是軟質聚乙烯收納盒、PP盒等熱門收納盒，除了能做好分類，還可堆整齊疊使用，平均每個人購買2件以上，單日限定優惠折扣後最低121元起；經典懶骨頭沙發原價5,100元，組合特價4,800元，結帳再打8.1折，現省1,212元，而家居收納消費滿5,000元，還可現抵500元；年度超人氣商品行動無水香氛機，優惠期間購入也只要868元。

5月21日單日限定！博客來買MUJI無印良品不限金額結帳再享81折!（圖／博客來提供）

▲軟質聚乙烯收納盒（中），原價249元，5/21結帳價202元。

5月21日單日限定！博客來買MUJI無印良品不限金額結帳再享81折!（圖／博客來提供）

▲懶骨頭沙發本體+椅套，5/21當天指定組合價4,800元。

5月21日單日限定！博客來買MUJI無印良品不限金額結帳再享81折!（圖／博客來提供）

▲行動無水香氛機，原價1,190元，5/21結帳價868元。另外，香氛機/噴霧器+精油的芬香組合優惠9折。

另外，隨著天氣逐漸炎熱，MUJI無印良品的男女裝及內著衣料的買氣明顯增溫，特別是「亞麻材質」的衣料，因材質舒適透氣，成為近期服飾選購的重點。立夏後，進入循環扇、USB風扇銷售旺季，低噪音大風量的空氣循環風扇每年都熱銷超過千台，原價2,980元，活動下殺2,414元，現省566元。

5月21日單日限定！博客來買MUJI無印良品不限金額結帳再享81折!（圖／博客來提供）

▲指定男女亞麻衣料9折。

5月21日單日限定！博客來買MUJI無印良品不限金額結帳再享81折!（圖／博客來提供）

▲空氣循環風扇，原價2,980元，5/21結帳價2,414元。

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