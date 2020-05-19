世紀大媒婆「超狂12連拍」教如何撒嬌！他挖掘神書驚呆...網笑爛瘋傳

▲這本書以多元舉例、深入淺出的方式，帶讀者練習如何撒嬌。（圖／也冠授權引用）

記者周亭瑋／綜合報導

一名網友日前在圖書館，發現一本名為「如何撒嬌」的書，傳授許多撒嬌方式、怎麼克服障礙等，不過奇葩內容與配圖讓他大開眼界，事後他po上網分享，被廣大網友瘋傳。

事實上，這本書出版於2011年，作者是有「世紀大媒婆」之稱、創業超過20年的顧問公司總裁陳海倫，致力推廣品格教育、生活成功管理學的她，服務對象從個人到企業，她也希望透過這本書，告訴讀者撒嬌的好處及方式，高喊著「徹底擊破內心深處的那道堅實的防線，讓你恢復人際關係更圓融的能力。」

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▲各種照片示範。（圖／也冠授權引用）

從封面到內文，作者提供許多圖片示範，書裡甚至大方放送12連拍，包括嘟嘴、裝無辜、擠眉弄眼、微笑等，而網友也冠看完忍不住在臉書發文分享，笑說「我努力吧......。」他也向《ETtoday新聞雲》記者提到，這是之前在圖書館翻書時剛好看到的，「這類書很少...標題蠻有趣的。」

沒想到，PO文戳笑大票人，大家紛紛歪樓直呼，「撒嬌還需要一點顏值，才會被買單」、「我要笑死這什麼鬼，回去練習給你們看哈哈哈哈哈」、「這肯定是失傳的武功祕笈速成篇，看一頁拳頭就硬了」、「本日最療癒」、「我真的快笑死，怎麼辦我學不會」、「自費出版的社會亂象」。

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