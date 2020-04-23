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博客來華文暢銷榜TOP10　新手作家星二代擠掉蔣勳、張曼娟奪下冠軍

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博客來響應世界閱讀日（圖／博客來提供）

▲響應世界閱讀日，博客來推「OKAPI宜讀曆」挑戰賽。（圖／博客來提供）

記者洪菱鞠／台北報導

最近居家防疫，不少人紛紛重拾書本，打發時間或是在家進修，而今天（4/23）是莎士比亞逝世400週年紀念日，也是世界閱讀日，樂天Kobo推出一日限時活動響應，當天結帳有機會獲得同金額樂天點數；博客來邀讀者挑戰每日不間斷閱讀，同時公布第一季華文創作暢銷榜TOP10，揭露時下最受矚目的話題新書。

樂天Kobo推出「啟動線上閱讀抗疫力」線上書展活動，從投資理財、成功者傳記、職場進修類型書籍等，商業周刊全書系享85折優惠之外，也與國資圖合作線上主題書展，推出涵蓋30位各領域職人主題選書，防疫期間在家好好充電自我，而今（23）日消費不限實際金額，結帳並登錄活動表單，即有機會獲得同實際消費金額之樂天點數，活動僅限時一天。

博客來則邀請讀者挑戰「OKAPI宜讀曆」，即日起至5/17，每天連續不間斷查看推薦閱讀文章，最高可得175元E-Coupon，還有機會抽中千元禮物卡。站上同步舉辦「離群者俱樂部」書展，以及年度最大「華文創作展」，聯手逾200家出版社，網羅3,000種書籍，參展書69折起，精選2本75折。

博客來響應世界閱讀日（圖／博客來提供）博客來響應世界閱讀日（圖／博客來提供）

▲吳姍儒的《我的存在本來就值得青睞》、陶晶瑩首部長篇小說《二十一》，深獲輕熟女性青睞，分別奪下博客來華文暢銷榜Q1榜首及TOP 5。（圖／博客來提供）

適逢世界閱讀日，博客來同步揭露2020年第一季「華文創作暢銷榜TOP10」，依序為：《我的存在本來就值得青睞》、《歲月靜好：蔣勳 日常功課》、《我還是會繼續釀梅子酒》、《以我之名：寫給獨一無二的自己》、《二十一》、《台灣異聞錄》、《我在這裡擱淺—有人看到，但沒人知道》、《想把餘生的溫柔都給你》、《小說課之王：折磨讀者的祕密》、《還想浪費一次的風景》。

觀察榜單，TOP10當中有3位是資深作者，蔣勳、張曼娟、許榮哲分居2、4、9名，崛起於社群媒體Instagram或Facebook、PTT的作家，像張西、二師兄、知寒、不朽、蔡傑曦，分別拿下TOP 3、6、7、8、10，他們的文字成為防疫期間心靈糧食。除了資深作者與社群作家各領風騷，影視名人的散文與小說創作嶄露頭角，更是讓榜單展現新風貌。

博客來指出，奪下暢銷冠軍的《我的存在本來就值得青睞》，吳姍儒頂著星二代的光環，用16則故事寫下關於自己、女人的受傷與重生，獲得25歲以下年輕女性讀者的高度支持，創下週破千本銷售；陶晶瑩首部長篇小說《二十一》，直指現代人在虛擬科技與真實生活間的矛盾掙扎，把對愛情、對家庭、對科技、對未來的疑問與想像，透過高潮迭起的故事娓娓道來，深得36歲以上女性讀者青睞，兩本書中主題都在描述身為女性的各種思考，使得女性讀者購買比例皆高達9成，展現不同世代的閱讀需求。

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