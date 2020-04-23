博客來秒推「妳曾與多少渣男互道晚安」　網跪求：有時間管理的書嗎？

▲周揚青自曝每天半夜三四點才跟羅志祥說晚安，好奇對方哪來的時間。博客來馬上在臉書推薦《妳曾與多少渣男互道晚安》一書。（左圖／取自微博；右圖／翻攝自博客來臉書）

記者林育綾／綜合報導

大陸網紅周揚青23日一早發文承認和羅志祥分手，指稱受不了對方「長期不正當的男女關係」，內容更提到「你都是哪兒來的時間呢？我每天和你半夜三四點才講晚安，難道你為了約p（指約砲）都不睡覺的嗎？」而博客來網路書店也馬上在臉書推薦《妳曾與多少渣男互道晚安》，被網友大讚「跟上時事！」還有人問「有時間管理的書籍推薦嗎？」

博客來今（23）日在臉書推薦《妳曾與多少渣男互道晚安》，該書由高寶出版，作者風煢子，內容簡介提到，「男人看了會沉默，女人看了會清醒！打破三觀的重口味麻辣愛情故事集」。

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▲博客來網路書店馬上在臉書推薦《妳曾與多少渣男互道晚安》一書。（圖／翻攝自博客來臉書）



博客來也節錄書介「認真談個戀愛，在看清人與事的真相之後，最讓人揪心的，莫過於當初我們都曾經那麼互相全心對待。夢想談個戀愛，在以為遇見了命中註定之後，最讓人恨在心底的，莫過於對方卻像不沾鍋，輕易抽身抽得多麼俐落又乾淨。」

「這些所有爛人爛事全都噁心極了，對吧？然而，生命裡遇到過幾個渣男，談過幾段瞎了眼的戀愛，才能讓自己養出更清晰的雙眼、更堅定的認知。能夠得到幸福感情的女人，並不只是靠運氣，而是在年輕的時候，就懂得培養只喜歡好男人的本領！打破三觀的重口味麻辣愛情故事集《妳曾與多少渣男互道晚安》，與妳回首那些曾留下遺憾、慘烈收場的愛情；陪妳在心痛之後擦乾眼淚，學會在遇見渣男時丟下一句『姊不屑你！』，霸氣撇頭而去。」

PO文一出，網友也紛紛朝聖大讚「這個小編太盡責，每次時事總是少不了你，要加薪啦！！！」「小編跟上時事的速度非常快」「小編真的都很跟的上時事⋯⋯這麼認真選書」還有人笑問「有時間管理的書嗎？」