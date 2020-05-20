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小孩子超愛！她逛全聯見「限量版吐司」手刀結帳　主婦們大讚：很方便

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▲▼切邊吐司。（圖／翻攝自我愛全聯-好物老實説）

▲已切邊的吐司，厚度比較薄。（圖／翻攝自我愛全聯-好物老實説）

記者黃可昀／綜合報導

通常在早餐店買的吐司都會「去邊」，尤其是小孩子最討厭吐司邊的硬硬口感，但其實市面上就有販售已去邊的白吐司，而且超市就買得到。一位媽媽日前逛全聯時，瞥到好久沒出現的「三明治吐司」，馬上手刀放進購物籃，因為這款大人小孩都超級愛。

原PO在臉書社團《我愛全聯-好物老實説》表示，她去全連好幾趟都沒看到這款吐司的蹤影，昨天一發現就馬上拿去結帳，「因為孩子們不喜歡吃有吐司邊的，這款已切邊又軟，覺得很方便」，不用再自己拿刀切得亂七八糟，簡直是媽媽們的福音，省時又省力。

請繼續往下閱讀...

▲早餐、吐司、麵包。（示意圖／ETtoday資料照）原記者呂曉雯攝

▲有些人不喜歡吐司邊的口感。（示意圖／ETtoday資料照）

不少媽媽回應，她們常常購買這款吐司，已經成為口袋名單，去全聯有看到幾乎都會買，「這超方便又好吃，常常沒貨」、「這個我也喜歡，小孩不愛吐司邊這個方便又不浪費，有看到都會買。」不過，有網友發現它的厚度比較薄，有可能是設計成三明治專用，所以分量不如一般有邊的土司，「但我覺得這個好薄⋯」、「感覺較薄+1」。

網友指出，這種切邊的薄吐司最適合拿來做「熱壓吐司」，但每日進貨量不多常常賣光，想買還得碰運氣，「這款非常適合做熱壓吐司，常入手」、「熱量也較低哦，每天數量不多 2～3盒」、「這個我也很喜歡，其他地方很難買到薄薄的吐司，都切得很厚！這個切邊的做三明治也很方便！」

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