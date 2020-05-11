5/12國際護師節！小7請醫護喝珍奶、中午到全聯為防疫英雄鼓掌免費喝美式

▲5月12日中午到全聯為防疫英雄拍拍手就能免費喝咖啡。（圖／業者提供）



記者陳涵茵／台北報導

5月12日為國際護師節，各大超商、賣場業者推出免費優惠響應，明（12日）全台醫院門市，憑醫院工作證就能免費喝黑糖珍奶，此外，全聯也推出優惠活動響應，民眾中午在門市與同仁一起暖心感謝，就能喝到免費熱美式。

▲憑醫院員工證能兌換黑糖撞奶一杯。（圖／業者提供）



新冠肺炎疫情持續超過百天，醫護、救護、警消等人員擔任防疫第一線，適逢5月12日國際護師節，全聯為感謝所有第一線防疫英雄們的付出，12日當天中午12點民眾到全台任一間全聯門市，跟著全聯夥伴一起為第一線的防疫英雄拍手鼓掌，就有機會喝到免費的OFF COFFEE熱美式，若該門市無供應OFF COFFEE，將提供指定罐裝咖啡一罐，每店限量100杯／罐。

▲黑糖撞奶單杯期間限定49元。



此外，超商業者向全國醫護人員致敬，將於12日推出「有您珍好」一日限定活動，醫院員工憑證免費喝黑糖珍珠撞奶。凡在醫院內指定門市，共43分店，憑該醫院員工證即可免費兌換黑糖珍珠撞奶一杯，不限冰熱，每人限換一杯，每店限量200杯，當日兌完為止。

OK超商也推出全台門市咖啡優惠響應，國際護師節5月12日當日，醫護人員出示工作證或識別證至全台OK mart，即享OKCafe 美式咖啡買1送1，不限冷熱。