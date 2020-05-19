逛全聯「商品Logo全朝內」...釣出強迫症：以為屁孩搞的　內行秒解答

▲幾乎都屁股朝外XDDD。（圖／翻攝自臉書／我愛全聯-好物老實説）

網搜小組／周亭瑋報導

一名女網友日前到某間全聯採購，過程中她發現，幾乎整個架上的商品都是正面朝內，不禁好奇為何要這樣擺放。一席話釣出內行網友熱心解答，然而這一幕也讓不少店員超有感，忍不住大吐苦水。

女網友在臉書社團「我愛全聯-好物老實説」發文提到，昨天她第一次逛該間全聯，發現他們貨品擺放的方式好特別，有別於一般正面朝外，她放眼望去擺在架上的商品，廠牌Logo竟清一色朝內。

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看見熟悉的畫面，許多超商、超市店員相當有感，熱心解釋道，「要準備盤點~弄好就會轉回去了，以前做超市員工，盤點完都會覺得自己瘦了10公斤」、「內行人一看就知道，昨天剛盤點完」、「要盤點，刷條碼方便，以前做超市理貨員真的恨死盤點」、「為了方便盤點哦」。

▲原po去的時候，剛好碰上盤點。（圖／翻攝自臉書／我愛全聯-好物老實説）

不少網友和原po一樣，第一次見到這場景，紛紛笑回「好希望逛到這場景，我也沒看過」、「我兒子女兒看到，會把它們轉回正面」、「哈哈哈...向後轉」、「原來如此，很有趣」、「長知識了，我以為是屁孩搞的」。

另外，po文也意外掀起論戰，有同行指出，其實刷商品卡就行了，畢竟都有對照商品放置，不過立刻引來店員反駁，「這方不方便的問題，盤點本來就是要確認實際庫存數量吧？長得很像的商品、甚至價格牌上因顯示問題，出現一模一樣的商品文字都是有可能的，所以才要逐一確認，商品上的條碼是正確庫存。當然，各家店可能有個別做法，也許只是接收到的教育方式不同、或是執行辦法不同而有差異。」