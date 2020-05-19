　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

逛全聯「商品Logo全朝內」...釣出強迫症：以為屁孩搞的　內行秒解答

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲全聯。（圖／翻攝自臉書／我愛全聯-好物老實説）

▲幾乎都屁股朝外XDDD。（圖／翻攝自臉書／我愛全聯-好物老實説）

網搜小組／周亭瑋報導

一名女網友日前到某間全聯採購，過程中她發現，幾乎整個架上的商品都是正面朝內，不禁好奇為何要這樣擺放。一席話釣出內行網友熱心解答，然而這一幕也讓不少店員超有感，忍不住大吐苦水。

女網友在臉書社團「我愛全聯-好物老實説」發文提到，昨天她第一次逛該間全聯，發現他們貨品擺放的方式好特別，有別於一般正面朝外，她放眼望去擺在架上的商品，廠牌Logo竟清一色朝內。

請繼續往下閱讀...

看見熟悉的畫面，許多超商、超市店員相當有感，熱心解釋道，「要準備盤點~弄好就會轉回去了，以前做超市員工，盤點完都會覺得自己瘦了10公斤」、「內行人一看就知道，昨天剛盤點完」、「要盤點，刷條碼方便，以前做超市理貨員真的恨死盤點」、「為了方便盤點哦」。

▲全聯。（圖／翻攝自臉書／我愛全聯-好物老實説）

▲原po去的時候，剛好碰上盤點。（圖／翻攝自臉書／我愛全聯-好物老實説）

不少網友和原po一樣，第一次見到這場景，紛紛笑回「好希望逛到這場景，我也沒看過」、「我兒子女兒看到，會把它們轉回正面」、「哈哈哈...向後轉」、「原來如此，很有趣」、「長知識了，我以為是屁孩搞的」。

另外，po文也意外掀起論戰，有同行指出，其實刷商品卡就行了，畢竟都有對照商品放置，不過立刻引來店員反駁，「這方不方便的問題，盤點本來就是要確認實際庫存數量吧？長得很像的商品、甚至價格牌上因顯示問題，出現一模一樣的商品文字都是有可能的，所以才要逐一確認，商品上的條碼是正確庫存。當然，各家店可能有個別做法，也許只是接收到的教育方式不同、或是執行辦法不同而有差異。」

ET快訊
信義區牽車！妹子狂找1小時氣炸　內行一看「經典神車」歪樓了
飆車男闖紅燈撞死女騎士！法院裁定羈押
3秒爆頭恐怖畫面曝！台南3樓高路樹「壓死女騎士」　市長說話了
豬肉攤老闆戀上對面闆娘！摩鐵交纏16次　正宮崩潰：全市場都知
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

影／再也不給坐？他說北車大廳是「美好回憶的地點」　淚嘆：著實希望別消失

玉蘭花奶奶雨天擺攤！蜷縮塑膠椅打瞌睡…網一看超心疼

一周降雨預報出爐「北→南豪雨轟炸」全台濕透！　氣象局示警3天防雨彈

美國強勢力挺！我方未獲邀WHA　美台提「同步聲明」表達遺憾

最狂私校！華梵大學9月起「全校免學雜費」...校方每年短收1億在所不惜

汽車電影院在疫情中興起：歐美與澳洲影業的一線生機

週末帶隊逛夜市！陳時中示範防疫新生活　攤商嗨翻盼一掃墾丁陰霾

新北29區「撩妹語錄」翻轉刻板印象！閱讀節特展開跑

標價24塊...外送平台擅自降8塊！老闆狂訂自家披薩大量獲利

華梵大學9月起免學費！　「羊毛出在羊身上」教團憂：恐劣化教育品質

博恩穿辣短裙甜唱「TAIWAN」　神複製劉樂妍MV！網笑：酸爆

《夫婦的世界》藝琳因為愛原諒出軌丈夫　「再怎麼努力，還是會想起」無法信任而放手

黃子韜表白吳亦凡「心動只是對你」　四葉草第一次舞台公演...超甜美！！

講得出做不到！韓國瑜首度認了　高雄建迪士尼有困難：我願收回

世衛會稱「中國疫情公開、透明」 習近平：2年內金援各國20億美元

孫協志牽手約會夏宇童！　「1細節」被爆不只是女友

紅豆餅3個10元、25元巨大春捲 網紅盤點宜蘭5間道地素食小吃

輕輕一拉無痕跡！7招縫紉技巧　醜破洞補上小圖樣變身趣味設計

399元塑膠盒變柯基檔車專屬座　帥爸手工DIY...帶愛犬出門兜風去

吳尊問「跟曾之喬何時生」　辰亦儒羞回：三個月內不能說

影／再也不給坐？他說北車大廳是「美好回憶的地點」　淚嘆：著實希望別消失

玉蘭花奶奶雨天擺攤！蜷縮塑膠椅打瞌睡…網一看超心疼

一周降雨預報出爐「北→南豪雨轟炸」全台濕透！　氣象局示警3天防雨彈

美國強勢力挺！我方未獲邀WHA　美台提「同步聲明」表達遺憾

最狂私校！華梵大學9月起「全校免學雜費」...校方每年短收1億在所不惜

汽車電影院在疫情中興起：歐美與澳洲影業的一線生機

週末帶隊逛夜市！陳時中示範防疫新生活　攤商嗨翻盼一掃墾丁陰霾

新北29區「撩妹語錄」翻轉刻板印象！閱讀節特展開跑

標價24塊...外送平台擅自降8塊！老闆狂訂自家披薩大量獲利

華梵大學9月起免學費！　「羊毛出在羊身上」教團憂：恐劣化教育品質

疫情延遲疫苗施打　按時接種強化孩童傳染病抵抗力

汛期將至　翁章梁視察民雄鄉水資源回收中心、大崎村鳳凰社區防護工程

嘉市低底盤電動公車　經驗結合貿協輸出海外

3D立體定位電燒術精準定位 　七旬老翁揮別心悸等心臟疾病

林森里雲霄厝推廣剖香腳　學童文化傳承百年技藝

大天宮神農聖帝祭典　百合鮮花取代金紙

憂心疫情夜夜難眠　中醫師教作「免疫茶」正氣充足不罹病

嘉縣社區舞健康種子教師授證　注入社區據點新活力

海巡體驗營場次加開放寬年齡　大專院校學生至國中學生都可參加

「台灣出現他扭轉過去！」陳時中一句回答藏底　謝金河驚嘆：十分高的境界

驚悚撞擊影片曝！紅燈亮8秒…台南轎車高速闖過　女騎士遭撞「噴飛10m」慘死

生活熱門新聞

劇毒龜殼花現蹤陽明山？網一看驚了

馬尾妹手扶梯爆屁股蛋　阿伯狂瞄

鋒面北→南豪雨轟炸全台濕！3天防雨彈

逛全聯「商品Logo全朝內」內行解答

牽車找1小時結局氣炸！網一看經典神車歪樓

好市多消暑夯品！阿嬤隨手一炒神了

FoodPanda狂被投訴564件

叫Uber搭上賓士車　背影太可以了

洗完車1分鐘後悲劇了　老闆無奈笑…他臉綠

玉蘭花奶奶雨天擺攤！蜷縮打瞌睡

違反居家檢疫拒繳罰款　 房屋遭查封險拍賣

台鐵封大廳　網號召週末坐爆北車

雨一天比一天大！2地區警戒致災性強降雨

最狂私校！華梵大學9月起「全校免學雜費」

更多熱門

相關新聞

全聯驚見「西瓜皮蔬菜」　網讚翻：真的甜！

全聯驚見「西瓜皮蔬菜」　網讚翻：真的甜！

現今農業技術發達，只要利用生物技術加以改良，往往能夠產出比原版味道更好的品種。有網友就在賣場看到一款有著西瓜外皮的絲瓜，好奇貼上網發問後，吸引過來人大讚「吃過就回不去」，「真的超甜」、「又嫩又綠又不縮」。

吃得到珍珠！今夏爆紅珍奶冰盤點

吃得到珍珠！今夏爆紅珍奶冰盤點

全聯「菇菌組合」比單買還貴！原因曝

全聯「菇菌組合」比單買還貴！原因曝

5/12國際護師節免費喝珍奶、咖啡

5/12國際護師節免費喝珍奶、咖啡

撞爆全聯大門想把ATM拖回家　莽賊下場曝

撞爆全聯大門想把ATM拖回家　莽賊下場曝

關鍵字：

全聯盤點商品服務業

讀者迴響

發燒話題

颱風即時 金正恩 武漢肺炎 羅志祥 王令麟 劉真 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 尹衍樑 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

陳時中辦公室曝光！蔡英文走進驚呆

即／台南路樹倒塌！女騎士當場斷氣

系真的！他用超商點數免費將夢幻哈雷帶回家

空姐房客搬走隱瞞「帳單合約」　逼空姐房東吞下去

捕獲孫協志約會夏宇童！爆不只是女友

豬肉攤老闆戀上對面闆娘！摩鐵交纏+曬定情項鍊照

劇毒龜殼花現蹤陽明山？網一看驚了

捷運「越級打BOSS」被移送！帥T遭洗版

藤井莉娜宣布懷孕！親口揭曉「孩子的爸是誰」

馬尾妹手扶梯爆屁股蛋　阿伯狂瞄

靜宜點點怪男落網　供出黑點的意義

壓到腳了好痛！戲精喵皺眉推開哥

台南路樹壓死人！女騎士慘遭爆頭

鋒面北→南豪雨轟炸全台濕！3天防雨彈

歐陽妮妮手滑誤PO「車內與張書豪親密照」

更多

最夯影音

更多
博恩穿辣短裙甜唱「TAIWAN」　神複製劉樂妍MV！網笑：酸爆

博恩穿辣短裙甜唱「TAIWAN」　神複製劉樂妍MV！網笑：酸爆
《夫婦的世界》藝琳因為愛原諒出軌丈夫　「再怎麼努力，還是會想起」無法信任而放手

《夫婦的世界》藝琳因為愛原諒出軌丈夫　「再怎麼努力，還是會想起」無法信任而放手

黃子韜表白吳亦凡「心動只是對你」　四葉草第一次舞台公演...超甜美！！

黃子韜表白吳亦凡「心動只是對你」　四葉草第一次舞台公演...超甜美！！

講得出做不到！韓國瑜首度認了　高雄建迪士尼有困難：我願收回

講得出做不到！韓國瑜首度認了　高雄建迪士尼有困難：我願收回

世衛會稱「中國疫情公開、透明」 習近平：2年內金援各國20億美元

世衛會稱「中國疫情公開、透明」 習近平：2年內金援各國20億美元

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面