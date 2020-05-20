北車給坐嗎？黃暐瀚16字留言灌爆林佳龍臉書　直播投票結果出爐

記者黃翊婷／綜合報導

對於台北車站大廳是否開放讓民眾席地而坐，交通部長林佳龍19日一早在臉書PO文說明，而資深媒體人黃暐瀚在文章底下留下一句16字的留言，沒想到間接「點燃」網友之間的戰火，274則回覆全都是在討論他的這句話。

▲黃暐瀚的留言意外引起網友論戰。（圖／翻攝自Facebook／林佳龍）

林佳龍19日針對北車大廳是否開放一事，一早就在臉書PO文滅火，內容提到，等到疫情穩定之後，台鐵會與指揮中心研議逐步管理開放，未來對於公共空間的管理措施如果有優化或變革等規畫，也應該先徵詢相關機關、團體及專家的意見，「車站固然肩負疏運和緊急狀況時疏散的任務，但只要能兼顧，不應僅以單方主觀的『觀瞻』決定公共場所的規定。」

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資深媒體人黃暐瀚隨後在林佳龍的PO文底下留言，「謝謝部長關懷移工、重視人權，台灣加油！」沒想到卻再次點燃網友之間的戰火，支持台鐵的網友認為，席地而坐與移工人權無關，「不管是誰都不該坐在交通要門的大廳地板上」、「車站是提供交通服務，不是給大家坐在大廳中間群聚」；另一派網友則認為，之所以會坐地板是因為台鐵椅子設置不足，「不是每個人都喜歡罰站好嗎？旅客都是不會累的鐵人嗎？」

▲台北車站大廳是否開放讓民眾席地而坐，各方意見不一。（圖／記者李宜秦攝）

大約過了半天，黃暐瀚在自己的臉書PO文表示，對於北車給不給坐，他是支持應該給坐的，當然不只是給移工坐，路過的外國旅客、聆聽大廳音樂表演的路人等等都可以，只是從直播投票的結果看來，現階段反對的人還是比較多（四成同意、六成反對），「台灣是個民主多元的社會，各種意見都可以盡情表達，但我的原則一向是，溫和理性地說出我的理由，也同時不去尖銳反駁，與我不同的意見。」

對於留言爆炸一事，黃暐瀚也坦言，那是林佳龍的臉書，他不會喧賓奪主，網友們TAG的留言都有看到，當時之所以會那麼做，單純是感動林佳龍公開支持開放，「我只想說，台灣該是多元理性的社會，意見可以不同，但腦袋不要反智，做人更不可以冷血無情。」

▼黃暐瀚臉書PO文。（圖／翻攝自Facebook／黃暐瀚）