質疑執政黨「盯場」內定駁回核電公投　黃士修「評論公共利益」不起訴

▲黃士修曾因質疑執政黨盯場公投案到台北地檢署出庭。（圖／資料照）

記者劉昌松／台北報導

以核養綠公投案領銜人黃士修去年舉行記者會指控，民進黨主席卓榮泰、秘書長羅文嘉到中選會「盯場」，駁回核電延役、核能減煤等公投案，遭中選會控告涉侮辱公署，但台北地檢署調查認為，人民提案公投是否成立屬可受公評之事，13日以罪嫌不足為由，處分不起訴黃士修；另外邵姓民眾因質疑中選會公正性被送辦，也以相同理由不起訴。

去年11月11日，黃士修舉行記者會，批府院黑手介入中選會，使得他提案的多項核電公投案遭中選會駁回，黃事後被中選會依侮辱公署罪函送法辦，但他辯稱，之前就曾聽綠營朋友提到，「府院已內定不合格率11%(指提案連署書審查)」，他查證發現，被認定的不合格率真的是11%，而且是一開始不合格連署書只有1459份，1個月後再被挑出9592份沒簽名的連署書。

檢察官詹騏瑋調查，中選會的確一度駁回公投案，經台北高等行政法院裁定後，中選會才又受理審查，中選會是重要政府機關，執掌工作與民眾提案公投是否成立有關，與公共利益有高度關聯，屬於可受公評之事，黃依個人認知判斷提出質疑，主觀上不是要妨害機關名聲，處分不起訴。

此外，邵姓民眾在臉書轉貼文章「丁守中敗給柯文哲還是中選會」，也被中選會認為有侮辱公署之虞，函送地檢署，但檢察官郭耿誠調查後，同樣以中選會是辦理選務機關，民眾單純對選務工作提出質疑，並非無故謾罵，認定不構成犯罪。

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