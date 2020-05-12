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涉嫌「超貸、妨害公務」　檢方起訴嘉義市副議長蘇澤峰

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▲▼ 嘉義市副議長蘇澤峰疑傳債務糾紛。（圖／翻攝蘇澤峰臉書）

▲ 嘉義市副議長蘇澤峰疑傳詐財遭檢方起訴。（圖／翻攝蘇澤峰臉書）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義市副議長蘇澤峰因涉嫌以不實記載不動產買賣合約，向嘉義縣鹿草農會貸款2100萬，後因未如期繳付貸款，陸續被查出超貸及涉嫌造假買賣合約。嘉義地檢署12日將蘇及其陳、黃、劉等同夥以刑法3人以上共同詐欺取財罪嫌。同時，蘇澤峰2019年12月28日於北鎮派出所拍桌、嗆聲一事，檢方也以妨害公務罪起訴他。蘇澤峰本人對於未收到起訴表示意見。

嘉義地檢署起訴書指出，蘇澤峰得知顏姓友人曾在同案被告陳鈺錞、黃建中、劉家成協助下，以不法記載不動產買賣合約方式向嘉義縣鹿草鄉農會超貸成功，因此他在顏男牽線下如法泡製，以1500萬買下黃、陳嘉義市西區世賢路房子及竹圍仔段土地，卻以2100萬向鹿草鄉農會超貸核可。

由於蘇澤峰用1500萬向黃、陳買房買地，並雙方簽訂買賣契約隔日由蘇澤峰持不實合約向鹿草農會進行借貸3200萬，造成農會授信部門誤判核貸2100萬，後因蘇澤峰繳不出每月貸款，加以2018年10月金管會對鹿草農會信用部實施授信業務檢查，才查出該契約交易金額遠高於實價登錄，事情才曝光。蘇澤峰和同案被告都否認詐欺犯行，但檢方認定蘇澤峰等4人因犯刑法3人以上共同詐欺取財罪嫌，將所有人等起訴。

而蘇澤峰也因疑似債務糾紛，民眾2019年12月28日聚集他的服務處拉白布條抗議，警方雙方數十人馬帶回分局，過程中蘇因情緒激動發生拍桌、嗆聲，檢方今天另外以妨害公務罪起訴他。

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