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「氣疫情害失業」窮男丟3空酒瓶洩憤　砸壞警車反賠9萬

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楊梅警分局外觀。（圖／翻攝自Google地圖）

▲彭男丟酒瓶砸壞警車車窗。（圖／翻攝自Google地圖）

記者黃翊婷／綜合報導

桃園彭姓男子受到新冠肺炎疫情影響而失業，今年4月4日上午8時許前往桃園市楊梅警分局大門丟擲空酒瓶，造成一輛警車車窗破裂，結果當場被逮捕。桃園地院法官認為，雖然彭男法紀觀念薄弱，但考量到犯後態度尚可，加上沒有前科紀錄，最後依損壞公務員職務上掌管之物品罪，判處有期徒刑3月，得易科罰金9萬元，全案仍可上訴。

判決書中提到，彭男因為疫情失業，加上對社會現況有所不滿，4月4日一早帶著數個空酒瓶前往楊梅警分局，並站在大門前的人行道上朝內丟擲3個空酒瓶，正巧砸中一輛警車，造成警車右後方車窗破裂損壞。

不過，彭男犯案之後還來不及逃跑，隨即就被巡邏警員發現並當場逮捕，訊後被依妨害公務罪送辦。桃園地院法官認為，警車屬於警察職務掌管的物品之一，車窗破損不僅喪失美觀，也失去保護功能，上述行為的確觸犯《刑法》第138條的損壞公務員職務上掌管之物品罪。

法官接著表示，彭男因為失業、對社會不滿，就砸壞警車車窗發洩情緒，可見法紀觀念薄弱，考量到他犯後坦承犯行，態度尚可，也沒有前科紀錄，加上家庭經濟狀況貧寒，最後依法判處有期徒刑3月，得易科罰金9萬元，全案仍可上訴。

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