口罩國家隊揚名國際 蔡英文續拼美、日、歐貿易投資保障協定

記者蘇晏男／台北報導

總統蔡英文20日出席總統就職典禮，她與副總統賴清德在完成宣誓就職後，恭送卸任的副總統陳建仁走出總統府；隨後，蔡英文也於在10時抵達台北賓館發表就職演說。其中蔡英文蔡英文針對產業發展戰略方面指出， 未來政府會視各產業的規模及條件，組成國家隊，藉由政府對內部需求的保證，建立「台灣品牌」的全球戰略物資製造業。

▲總統蔡英文20日就職第二任期。（圖／ETtoday攝影中心攝）

「首先，我們要將國內需求，作為基礎能量，來帶動產業發展。」蔡英文表示，尤其是公共部門的需求，以及維持國家安全的基本需求，像是在這次疫情中，口罩等防疫物資的戰略需求，帶動了相關產業的發展，就是最好的例子，「我們的國防產業和再生能源產業，也都能循著類似的模式，加速發展」。

蔡英文指出，不只有口罩國家隊，未來，政府也會視各產業的規模及條件，組成國家隊，藉由政府對內部需求的保證，建立「台灣品牌」的全球戰略物資製造業，並且拓展到其他市場。

「再來，我們知道，金融支援是產業發展最重要的環節」。蔡英文表示，「未來，我們會採取更靈活的金融政策」，持續改革金融體制，運用更多元的金融手段，來協助產業的資金需求。

蔡英文說，政府也會全力打造安全的產業環境，將致力於維持完善的公衛體系、堅固的國家安全體系、穩定的社會、良好的法治、以及健全的市場。有了這些保證，全球的高科技和戰略性產業，才會願意選擇台灣，作為生產和研發基地。

蔡英文強調，「接下來，我們也要持續引導產業布局全球。和美、日、歐洽簽貿易或投資保障協定，這個目標我們會繼續努力」。

蔡英文表示，我們持續推動新南向政策的同時，也會積極開拓其他有潛力的市場，鼓勵廠商前往布局，為產業的國際合作，創造更有利的條件。當我們在全球尋找機會時，各地的台商將會是我們最好的夥伴。

「最後，則是人才的問題」。蔡英文指出，台灣要成為全球經濟的關鍵力量，就必須匯聚各方的人才，她領導的政府，會全力爭取國際上最頂尖的技術、研發和管理人才，讓台灣產業的團隊能夠更加國際化，擁有全球競爭的視野和能力。

蔡英文還說，未來，台灣更要和國際進一步接軌，政府將在雙語國家及數位領域上，培養更多的本土人才和菁英，讓產業有更強的國際競爭力；未來四年，更融通的金流、更活水的人流、更強勁的產業實力、更與世界緊密連結的台灣，將開啟嶄新的經濟格局，迎向繁榮新時代。