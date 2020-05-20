交部拍板！北車大廳「不永久關閉禁坐」　擬限制時間、規劃座位

▲疫情期間北車大廳禁止群聚。（圖／記者林敬旻攝）

記者賴文萱／台北報導

新冠肺炎疫情期間，台鐵暫時禁止台北車站一樓大廳席地而坐，但近日卻傳出往後也將永久禁止，引發網友在臉書發起「坐爆台北車站，野餐唱歌靜坐躺臥皆可」活動，截至20日上午，已有逾700人按下參加。對此，交通部政務次長王國材表示，目前沒有永久關閉的選項，疫情過後會重新開放，但台鐵也會同步重新規劃，擬思考提供座位或是有時間限制等。

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▲王國材表示，政策上沒有要永久關閉台北車站大廳。（圖／記者屠惠剛攝）

立委洪孟楷說，目前已經有超過500多人表明參加，他擔憂如果真的同一時間有這麼多人要擠到大廳，會造成疫情破口。他指出，台北車站大廳是公共空間，建議在討論大廳是否開放前的時間，可以多蒐集民意，包含移工跟一般民眾的看法，只要沒有妨害用路人，都應該給予開放。

王國材表示，現在政策沒有說要永久關閉，7月底前仍維持防疫規定，等疫情過後就會重新開放，部長也建議大廳可以加入美學元素。後續台鐵也會有相關規劃、適度管理，因為確實過去這樣情況對於搭車的人會有阻礙，妨害動線跟有礙觀瞻部分，必須要檢討。

王國材進一步指出，台鐵會研擬一些新方案，包含是否提供座位或是有時間限制、範圍要不要坐這麼滿等等，希望創造雙贏。至於規劃何時出爐？他表示，因為7月底前仍維持防疫規定，但8月以後怎麼處理，在那之前會有規劃出爐。

王國材也提醒，疫情期間若聚集，會有罰款規定，違者可開罰3000元至15000元。

▲北車大廳常有移工或民眾群聚。（圖／記者屠惠剛攝）

「坐爆台北車站，野餐唱歌靜坐躺臥皆可」活動，時間在本周六（23日）中午12時，截至20日上午，已有逾700人點選會參加。

台鐵也表示，台北車站為全台第一大站，台北站區每日進出約50萬人次，如何在提供旅客舒適便利旅運空間的同時，兼俱尊重各族群多年來自然形成的使用習慣，將多方徵詢各界意見，針對正反意見審慎評估規劃，以期在尊重與包容的同時，亦保障旅客權益不受影響。

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