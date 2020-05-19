　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

北車大廳給不給坐吵翻天！林佳龍：那是個「可以約會的好地方」

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲▼新冠肺炎 台鐵 台北車站大廳 禁止群聚防疫。（圖／記者屠惠剛攝）

▲疫情期間北車大廳禁止群聚。（圖／記者屠惠剛攝）

記者李宜秦／台北報導

新冠肺炎影響，交通部台鐵局禁止民眾在台北車站一樓大廳群聚或席地而坐，違者可罰3000到1.5萬元，昨日傳出台鐵擬永遠禁止，引發不滿，交通部長林佳龍今日出面滅火，他表示，北車大廳是一個可以約會的好地方，希望能在不影響其他人的前提下適當開放，強調「不是把車站清乾淨就好」。

林佳龍表示，受疫情影響，北車大廳淨空已約3個月，過去有許多移工、出入民眾喜歡在大廳群聚或約會，近日疫情趨緩，考慮到過去喜歡待在大廳休息的民眾很期待繼續使用，但也有人認為淨空後比較清爽，將衡量各界意見逐步開放，他表示，「現在仍是防疫期間，我們還有時間，不會立即開放」。

請繼續往下閱讀...

▲交通部長林佳龍出席「台鐵便當風味變身」開賣記者會。（圖／記者林敬旻攝）

▲交通部長林佳龍出席。（圖／記者林敬旻攝）

林佳龍表示，北車大廳為公共空間，每個人都有出入自由，但也不能因此群聚干擾他人，另外還有許多移工、移民喜歡在此地聚會，尤其開齋月、假日時人會特別多，希望台鐵局要與社會對話，「車站不是把它清乾淨就好」。

林佳龍說，對於離鄉背井的外籍人士，這是他們所珍惜的空間，必須做到維持空間清爽，不妨礙進出動線與疏散安全，也給有需要的人立足之地。

▲▼台北車站大廳 外籍勞工 放假 席地而坐 穆斯林。（圖／記者屠惠剛攝）

▲每逢假日就有許多移工在北車大廳席地而坐。（圖／記者屠惠剛攝）

林佳龍表示，將請台鐵局美學設計小組搜集各界意見，希望此處仍可讓走累的旅人坐下休息，也規劃更便利的交通動線，不過目前仍為防疫期間，因此近期還不會開放群聚。

台鐵局長張政源表示，台鐵局將配合指揮中心要求辦理，目前仍是防疫期間，針對網上發起23日到北車大廳靜坐抗議的活動，他強調有違規疑慮，希望民眾協助配合，防疫期間以健康為重。指揮中心也表示，群聚者可處3000到1.5萬的罰鍰，盼民眾勿以身試法。

▲台北車站大廳。（圖／記者林敬旻攝）

▲台北車站大廳。（圖／記者林敬旻攝）

ET快訊
信義區牽車！妹子狂找1小時氣炸　內行一看「經典神車」歪樓了
飆車男闖紅燈撞死女騎士！法院裁定羈押
3秒爆頭恐怖畫面曝！台南3樓高路樹「壓死女騎士」　市長說話了
豬肉攤老闆戀上對面闆娘！摩鐵交纏16次　正宮崩潰：全市場都知
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

影／再也不給坐？他說北車大廳是「美好回憶的地點」　淚嘆：著實希望別消失

玉蘭花奶奶雨天擺攤！蜷縮塑膠椅打瞌睡…網一看超心疼

一周降雨預報出爐「北→南豪雨轟炸」全台濕透！　氣象局示警3天防雨彈

美國強勢力挺！我方未獲邀WHA　美台提「同步聲明」表達遺憾

最狂私校！華梵大學9月起「全校免學雜費」...校方每年短收1億在所不惜

汽車電影院在疫情中興起：歐美與澳洲影業的一線生機

週末帶隊逛夜市！陳時中示範防疫新生活　攤商嗨翻盼一掃墾丁陰霾

新北29區「撩妹語錄」翻轉刻板印象！閱讀節特展開跑

標價24塊...外送平台擅自降8塊！老闆狂訂自家披薩大量獲利

華梵大學9月起免學費！　「羊毛出在羊身上」教團憂：恐劣化教育品質

博恩穿辣短裙甜唱「TAIWAN」　神複製劉樂妍MV！網笑：酸爆

《夫婦的世界》藝琳因為愛原諒出軌丈夫　「再怎麼努力，還是會想起」無法信任而放手

黃子韜表白吳亦凡「心動只是對你」　四葉草第一次舞台公演...超甜美！！

講得出做不到！韓國瑜首度認了　高雄建迪士尼有困難：我願收回

世衛會稱「中國疫情公開、透明」 習近平：2年內金援各國20億美元

孫協志牽手約會夏宇童！　「1細節」被爆不只是女友

紅豆餅3個10元、25元巨大春捲 網紅盤點宜蘭5間道地素食小吃

輕輕一拉無痕跡！7招縫紉技巧　醜破洞補上小圖樣變身趣味設計

399元塑膠盒變柯基檔車專屬座　帥爸手工DIY...帶愛犬出門兜風去

吳尊問「跟曾之喬何時生」　辰亦儒羞回：三個月內不能說

影／再也不給坐？他說北車大廳是「美好回憶的地點」　淚嘆：著實希望別消失

玉蘭花奶奶雨天擺攤！蜷縮塑膠椅打瞌睡…網一看超心疼

一周降雨預報出爐「北→南豪雨轟炸」全台濕透！　氣象局示警3天防雨彈

美國強勢力挺！我方未獲邀WHA　美台提「同步聲明」表達遺憾

最狂私校！華梵大學9月起「全校免學雜費」...校方每年短收1億在所不惜

汽車電影院在疫情中興起：歐美與澳洲影業的一線生機

週末帶隊逛夜市！陳時中示範防疫新生活　攤商嗨翻盼一掃墾丁陰霾

新北29區「撩妹語錄」翻轉刻板印象！閱讀節特展開跑

標價24塊...外送平台擅自降8塊！老闆狂訂自家披薩大量獲利

華梵大學9月起免學費！　「羊毛出在羊身上」教團憂：恐劣化教育品質

嘉市低底盤電動公車　經驗結合貿協輸出海外

3D立體定位電燒術精準定位 　七旬老翁揮別心悸等心臟疾病

林森里雲霄厝推廣剖香腳　學童文化傳承百年技藝

大天宮神農聖帝祭典　百合鮮花取代金紙

憂心疫情夜夜難眠　中醫師教作「免疫茶」正氣充足不罹病

嘉縣社區舞健康種子教師授證　注入社區據點新活力

海巡體驗營場次加開放寬年齡　大專院校學生至國中學生都可參加

「台灣出現他扭轉過去！」陳時中一句回答藏底　謝金河驚嘆：十分高的境界

宋慧喬被爆復合「分手9年前男友」玄彬！　網揪「關鍵4細節」IG傳情疑曝光

嘉市推免費C肝篩檢　鼓勵30歲未篩檢市民踴躍受檢

《夫婦的世界》藝琳因為愛原諒出軌丈夫　「再怎麼努力，還是會想起」無法信任而放手

生活熱門新聞

劇毒龜殼花現蹤陽明山？網一看驚了

馬尾妹手扶梯爆屁股蛋　阿伯狂瞄

鋒面北→南豪雨轟炸全台濕！3天防雨彈

逛全聯「商品Logo全朝內」內行解答

牽車找1小時結局氣炸！網一看經典神車歪樓

好市多消暑夯品！阿嬤隨手一炒神了

FoodPanda狂被投訴564件

叫Uber搭上賓士車　背影太可以了

洗完車1分鐘後悲劇了　老闆無奈笑…他臉綠

玉蘭花奶奶雨天擺攤！蜷縮打瞌睡

違反居家檢疫拒繳罰款　 房屋遭查封險拍賣

雨一天比一天大！2地區警戒致災性強降雨

台鐵封大廳　網號召週末坐爆北車

最狂私校！華梵大學9月起「全校免學雜費」

更多熱門

相關新聞

快訊／指揮中心週末移師墾丁「陳時中逛夜市」示範防疫新生活

快訊／指揮中心週末移師墾丁「陳時中逛夜市」示範防疫新生活

疫情逐步趨緩，指揮中心致力推動「防疫新生活」，防疫五月天將一同前往墾丁逛夜市！指揮中心發言人莊人祥今（19）日傍晚宣布，指揮中心將於本週末（5月23、24日）移動往屏東走訪墾丁大街等景點，並將記者會走出疾病管制署，呼籲做好防疫就可以恢復正常生活。

衛福部短片紀錄全體國人防疫點滴

衛福部短片紀錄全體國人防疫點滴

觀光局：暫停旅行社出入團至6/30

觀光局：暫停旅行社出入團至6/30

肺部嚴重感染恐致免疫系統暫時停擺

肺部嚴重感染恐致免疫系統暫時停擺

假的啦　打1911可領回饋金504元

假的啦　打1911可領回饋金504元

關鍵字：

新冠肺炎林佳龍台鐵台灣防疫

讀者迴響

發燒話題

颱風即時 金正恩 武漢肺炎 羅志祥 王令麟 劉真 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 尹衍樑 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

陳時中辦公室曝光！蔡英文走進驚呆

即／台南路樹倒塌！女騎士當場斷氣

系真的！他用超商點數免費將夢幻哈雷帶回家

空姐房客搬走隱瞞「帳單合約」　逼空姐房東吞下去

捕獲孫協志約會夏宇童！爆不只是女友

豬肉攤老闆戀上對面闆娘！摩鐵交纏+曬定情項鍊照

劇毒龜殼花現蹤陽明山？網一看驚了

捷運「越級打BOSS」被移送！帥T遭洗版

藤井莉娜宣布懷孕！親口揭曉「孩子的爸是誰」

馬尾妹手扶梯爆屁股蛋　阿伯狂瞄

靜宜點點怪男落網　供出黑點的意義

壓到腳了好痛！戲精喵皺眉推開哥

台南路樹壓死人！女騎士慘遭爆頭

鋒面北→南豪雨轟炸全台濕！3天防雨彈

老公撞破校花嬌妻「夜夜戰上司」！身分曝光超驚人

更多

最夯影音

更多
博恩穿辣短裙甜唱「TAIWAN」　神複製劉樂妍MV！網笑：酸爆

博恩穿辣短裙甜唱「TAIWAN」　神複製劉樂妍MV！網笑：酸爆
《夫婦的世界》藝琳因為愛原諒出軌丈夫　「再怎麼努力，還是會想起」無法信任而放手

《夫婦的世界》藝琳因為愛原諒出軌丈夫　「再怎麼努力，還是會想起」無法信任而放手

黃子韜表白吳亦凡「心動只是對你」　四葉草第一次舞台公演...超甜美！！

黃子韜表白吳亦凡「心動只是對你」　四葉草第一次舞台公演...超甜美！！

講得出做不到！韓國瑜首度認了　高雄建迪士尼有困難：我願收回

講得出做不到！韓國瑜首度認了　高雄建迪士尼有困難：我願收回

世衛會稱「中國疫情公開、透明」 習近平：2年內金援各國20億美元

世衛會稱「中國疫情公開、透明」 習近平：2年內金援各國20億美元

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面