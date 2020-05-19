北車大廳給不給坐吵翻天！林佳龍：那是個「可以約會的好地方」

▲疫情期間北車大廳禁止群聚。（圖／記者屠惠剛攝）

記者李宜秦／台北報導

新冠肺炎影響，交通部台鐵局禁止民眾在台北車站一樓大廳群聚或席地而坐，違者可罰3000到1.5萬元，昨日傳出台鐵擬永遠禁止，引發不滿，交通部長林佳龍今日出面滅火，他表示，北車大廳是一個可以約會的好地方，希望能在不影響其他人的前提下適當開放，強調「不是把車站清乾淨就好」。

林佳龍表示，受疫情影響，北車大廳淨空已約3個月，過去有許多移工、出入民眾喜歡在大廳群聚或約會，近日疫情趨緩，考慮到過去喜歡待在大廳休息的民眾很期待繼續使用，但也有人認為淨空後比較清爽，將衡量各界意見逐步開放，他表示，「現在仍是防疫期間，我們還有時間，不會立即開放」。

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▲交通部長林佳龍出席。（圖／記者林敬旻攝）

林佳龍表示，北車大廳為公共空間，每個人都有出入自由，但也不能因此群聚干擾他人，另外還有許多移工、移民喜歡在此地聚會，尤其開齋月、假日時人會特別多，希望台鐵局要與社會對話，「車站不是把它清乾淨就好」。

林佳龍說，對於離鄉背井的外籍人士，這是他們所珍惜的空間，必須做到維持空間清爽，不妨礙進出動線與疏散安全，也給有需要的人立足之地。

▲每逢假日就有許多移工在北車大廳席地而坐。（圖／記者屠惠剛攝）

林佳龍表示，將請台鐵局美學設計小組搜集各界意見，希望此處仍可讓走累的旅人坐下休息，也規劃更便利的交通動線，不過目前仍為防疫期間，因此近期還不會開放群聚。

台鐵局長張政源表示，台鐵局將配合指揮中心要求辦理，目前仍是防疫期間，針對網上發起23日到北車大廳靜坐抗議的活動，他強調有違規疑慮，希望民眾協助配合，防疫期間以健康為重。指揮中心也表示，群聚者可處3000到1.5萬的罰鍰，盼民眾勿以身試法。

▲台北車站大廳。（圖／記者林敬旻攝）