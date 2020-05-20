影／再也不給坐？他說北車大廳是「美好回憶的地點」　淚嘆：著實希望別消失

記者邱茀濱／綜合報導

為因應防疫規定，台鐵自2月起就禁止民眾在台北車站（下稱北車）大廳群聚，而就在疫情趨緩下來後，卻傳出台鐵順勢要永久禁止，引發反彈。對此，每週日在北車進行「北車地板行動圖書館」活動的成員感到惋惜，表示取消大廳席地而坐的台鐵「太小看自己」，來到北車大廳裡的人，都擁有各自的原因，這裡是讓美好的一切發生的地點，「我著實希望這樣美好的地方不要消失」。

▲台北車站欲永久禁止民眾在大廳群聚。（圖／記者李宜秦攝，下同）



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在「燦爛時光東南亞主題書店」工作的員工「長工T」在臉書撰文指出，多年前透過一位同事發起的「北車地板行動圖書館」活動，每週日下午1點至5點都會拖著印尼文書及越南文書到北車大廳，舉行借書活動，且全年無休。由於有這段經歷，也讓長工T「有機會成為星期日的北車常客，觀察星期日北車的風景，也成為風景的一部份」。

長工T稱，在大家的認知裡，週日的北車大廳裡都坐滿了「移工」，但其實也有很多台灣人，包括拿著手機連線打手遊的「台灣人」、很喜歡放閃的「台灣人」、穿著社團服裝的各種青年、中年、老人「台灣人」團。

長工T分析，現在大家總是將北車與移工劃上等號，但換個角度想，「是不是因為台灣其他的地方相對來說沒那麼友善，台北車站大廳在非自願之下，營造了相對美好的場域，讓這美好的一切發生。」他認為在台鐵放棄了意外創造出美好事情的大好機會後，「我們其他的台灣人是否也準備好讓東南亞朋友進入你的地盤？」

「對我來說，我想對於大家也是，北車是一個美好的地方。」長工T指出，取消大廳席地而坐的台鐵不僅小看自己，也太小看「移工」與「台灣人」，更重要的是也太小看這個地方所帶來隱藏的「正面效應」。

▲北車大廳人群明顯減少許多。（圖／記者林敬旻攝，下同）



長工T認為，北車大廳對任何人敞開，營造出是大家的大廳的感覺，就是它最有競爭力的地方，包括東南亞朋友強大的消費能力等，台鐵應該找攝影團隊好好取每週日的景色，成為形象廣告，「這是一個足以引領著台鐵走向國際的最佳籌碼」。

「人們是回憶的動物，我想台北車站應該將自己視為一個創造美好回憶公共場域的引領者，開拓公共場域新可能的不同想像。」長工T說，「北車大廳裡都是人，而裡面的人們，每個人都擁有各自來到這裡的原因，而北車是讓美好的一切發生的地點。」

最後，長工T表示，來自嘉義鄉下的他，依稀記得小時候田間的榕樹下，大家會在榕樹下提供奉茶，提供者不求任何回報，只希望過客能夠在榕樹下稍作乘涼、歇息；而他認為北車就是榕樹，大廳則是奉茶的地方，因此著實希望這樣美好的地方不要消失。

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