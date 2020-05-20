　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

影／再也不給坐？他說北車大廳是「美好回憶的地點」　淚嘆：著實希望別消失

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

記者邱茀濱／綜合報導

為因應防疫規定，台鐵自2月起就禁止民眾在台北車站（下稱北車）大廳群聚，而就在疫情趨緩下來後，卻傳出台鐵順勢要永久禁止，引發反彈。對此，每週日在北車進行「北車地板行動圖書館」活動的成員感到惋惜，表示取消大廳席地而坐的台鐵「太小看自己」，來到北車大廳裡的人，都擁有各自的原因，這裡是讓美好的一切發生的地點，「我著實希望這樣美好的地方不要消失」。

▲▼觀光,觀光客,旅客,台鐵,台北車站,台北車站大廳,地下街。新冠肺炎衝擊，台北車站大廳與地下街人潮明顯減少。（圖／記者李宜秦攝）

▲台北車站欲永久禁止民眾在大廳群聚。（圖／記者李宜秦攝，下同）

請繼續往下閱讀...

在「燦爛時光東南亞主題書店」工作的員工「長工T」在臉書撰文指出，多年前透過一位同事發起的「北車地板行動圖書館」活動，每週日下午1點至5點都會拖著印尼文書及越南文書到北車大廳，舉行借書活動，且全年無休。由於有這段經歷，也讓長工T「有機會成為星期日的北車常客，觀察星期日北車的風景，也成為風景的一部份」。

長工T稱，在大家的認知裡，週日的北車大廳裡都坐滿了「移工」，但其實也有很多台灣人，包括拿著手機連線打手遊的「台灣人」、很喜歡放閃的「台灣人」、穿著社團服裝的各種青年、中年、老人「台灣人」團。

▲▼觀光,觀光客,旅客,台鐵,台北車站,台北車站大廳,地下街。新冠肺炎衝擊，台北車站大廳與地下街人潮明顯減少。（圖／記者李宜秦攝）

長工T分析，現在大家總是將北車與移工劃上等號，但換個角度想，「是不是因為台灣其他的地方相對來說沒那麼友善，台北車站大廳在非自願之下，營造了相對美好的場域，讓這美好的一切發生。」他認為在台鐵放棄了意外創造出美好事情的大好機會後，「我們其他的台灣人是否也準備好讓東南亞朋友進入你的地盤？」

「對我來說，我想對於大家也是，北車是一個美好的地方。」長工T指出，取消大廳席地而坐的台鐵不僅小看自己，也太小看「移工」與「台灣人」，更重要的是也太小看這個地方所帶來隱藏的「正面效應」。

▲台北車站大廳。（圖／記者林敬旻攝）

▲北車大廳人群明顯減少許多。（圖／記者林敬旻攝，下同）

長工T認為，北車大廳對任何人敞開，營造出是大家的大廳的感覺，就是它最有競爭力的地方，包括東南亞朋友強大的消費能力等，台鐵應該找攝影團隊好好取每週日的景色，成為形象廣告，「這是一個足以引領著台鐵走向國際的最佳籌碼」。

「人們是回憶的動物，我想台北車站應該將自己視為一個創造美好回憶公共場域的引領者，開拓公共場域新可能的不同想像。」長工T說，「北車大廳裡都是人，而裡面的人們，每個人都擁有各自來到這裡的原因，而北車是讓美好的一切發生的地點。」

最後，長工T表示，來自嘉義鄉下的他，依稀記得小時候田間的榕樹下，大家會在榕樹下提供奉茶，提供者不求任何回報，只希望過客能夠在榕樹下稍作乘涼、歇息；而他認為北車就是榕樹，大廳則是奉茶的地方，因此著實希望這樣美好的地方不要消失。

▲台北車站大廳。（圖／記者林敬旻攝）

►韓妞最愛綠茶籽精華液！特價668快來搶～

►二手票券豐富你的生活

ET快訊
信義區牽車！妹子狂找1小時氣炸　內行一看「經典神車」歪樓了
飆車男闖紅燈撞死女騎士！法院裁定羈押
3秒爆頭恐怖畫面曝！台南3樓高路樹「壓死女騎士」　市長說話了
豬肉攤老闆戀上對面闆娘！摩鐵交纏16次　正宮崩潰：全市場都知
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

影／再也不給坐？他說北車大廳是「美好回憶的地點」　淚嘆：著實希望別消失

玉蘭花奶奶雨天擺攤！蜷縮塑膠椅打瞌睡…網一看超心疼

一周降雨預報出爐「北→南豪雨轟炸」全台濕透！　氣象局示警3天防雨彈

美國強勢力挺！我方未獲邀WHA　美台提「同步聲明」表達遺憾

最狂私校！華梵大學9月起「全校免學雜費」...校方每年短收1億在所不惜

汽車電影院在疫情中興起：歐美與澳洲影業的一線生機

週末帶隊逛夜市！陳時中示範防疫新生活　攤商嗨翻盼一掃墾丁陰霾

新北29區「撩妹語錄」翻轉刻板印象！閱讀節特展開跑

標價24塊...外送平台擅自降8塊！老闆狂訂自家披薩大量獲利

華梵大學9月起免學費！　「羊毛出在羊身上」教團憂：恐劣化教育品質

博恩穿辣短裙甜唱「TAIWAN」　神複製劉樂妍MV！網笑：酸爆

《夫婦的世界》藝琳因為愛原諒出軌丈夫　「再怎麼努力，還是會想起」無法信任而放手

黃子韜表白吳亦凡「心動只是對你」　四葉草第一次舞台公演...超甜美！！

講得出做不到！韓國瑜首度認了　高雄建迪士尼有困難：我願收回

世衛會稱「中國疫情公開、透明」 習近平：2年內金援各國20億美元

孫協志牽手約會夏宇童！　「1細節」被爆不只是女友

紅豆餅3個10元、25元巨大春捲 網紅盤點宜蘭5間道地素食小吃

輕輕一拉無痕跡！7招縫紉技巧　醜破洞補上小圖樣變身趣味設計

399元塑膠盒變柯基檔車專屬座　帥爸手工DIY...帶愛犬出門兜風去

吳尊問「跟曾之喬何時生」　辰亦儒羞回：三個月內不能說

影／再也不給坐？他說北車大廳是「美好回憶的地點」　淚嘆：著實希望別消失

玉蘭花奶奶雨天擺攤！蜷縮塑膠椅打瞌睡…網一看超心疼

一周降雨預報出爐「北→南豪雨轟炸」全台濕透！　氣象局示警3天防雨彈

美國強勢力挺！我方未獲邀WHA　美台提「同步聲明」表達遺憾

最狂私校！華梵大學9月起「全校免學雜費」...校方每年短收1億在所不惜

汽車電影院在疫情中興起：歐美與澳洲影業的一線生機

週末帶隊逛夜市！陳時中示範防疫新生活　攤商嗨翻盼一掃墾丁陰霾

新北29區「撩妹語錄」翻轉刻板印象！閱讀節特展開跑

標價24塊...外送平台擅自降8塊！老闆狂訂自家披薩大量獲利

華梵大學9月起免學費！　「羊毛出在羊身上」教團憂：恐劣化教育品質

疫情延遲疫苗施打　按時接種強化孩童傳染病抵抗力

汛期將至　翁章梁視察民雄鄉水資源回收中心、大崎村鳳凰社區防護工程

嘉市低底盤電動公車　經驗結合貿協輸出海外

3D立體定位電燒術精準定位 　七旬老翁揮別心悸等心臟疾病

林森里雲霄厝推廣剖香腳　學童文化傳承百年技藝

大天宮神農聖帝祭典　百合鮮花取代金紙

憂心疫情夜夜難眠　中醫師教作「免疫茶」正氣充足不罹病

嘉縣社區舞健康種子教師授證　注入社區據點新活力

海巡體驗營場次加開放寬年齡　大專院校學生至國中學生都可參加

「台灣出現他扭轉過去！」陳時中一句回答藏底　謝金河驚嘆：十分高的境界

爸玩橡皮筋啪一聲...柴「甩頭顫動」 媽準備算帳卻發現：疑？還在手上

生活熱門新聞

劇毒龜殼花現蹤陽明山？網一看驚了

馬尾妹手扶梯爆屁股蛋　阿伯狂瞄

鋒面北→南豪雨轟炸全台濕！3天防雨彈

逛全聯「商品Logo全朝內」內行解答

牽車找1小時結局氣炸！網一看經典神車歪樓

好市多消暑夯品！阿嬤隨手一炒神了

FoodPanda狂被投訴564件

叫Uber搭上賓士車　背影太可以了

洗完車1分鐘後悲劇了　老闆無奈笑…他臉綠

玉蘭花奶奶雨天擺攤！蜷縮打瞌睡

違反居家檢疫拒繳罰款　 房屋遭查封險拍賣

台鐵封大廳　網號召週末坐爆北車

雨一天比一天大！2地區警戒致災性強降雨

最狂私校！華梵大學9月起「全校免學雜費」

更多熱門

相關新聞

台北車站大廳可以坐嗎？指揮中心回應了

台北車站大廳可以坐嗎？指揮中心回應了

台北車站的「黑白棋格」地面過去因為許多民眾席地而坐，成為一種特色，但是受到疫情影響不開放民眾聚集之後，台鐵局打算順勢永久禁止席地而坐，在網路上引發爭議。對此中央流行疫情指揮中心做出了回應。

台鐵封大廳　網號召週末坐爆北車

台鐵封大廳　網號召週末坐爆北車

不再開放！北車大廳擬續禁席地而坐

不再開放！北車大廳擬續禁席地而坐

北車「Y14」出口竟神秘消失　真相曝光了

北車「Y14」出口竟神秘消失　真相曝光了

北車流浪貓生小孩　台鐵特貼公告

北車流浪貓生小孩　台鐵特貼公告

關鍵字：

台北車站

讀者迴響

發燒話題

颱風即時 金正恩 武漢肺炎 羅志祥 王令麟 劉真 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 尹衍樑 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

陳時中辦公室曝光！蔡英文走進驚呆

即／台南路樹倒塌！女騎士當場斷氣

系真的！他用超商點數免費將夢幻哈雷帶回家

空姐房客搬走隱瞞「帳單合約」　逼空姐房東吞下去

捕獲孫協志約會夏宇童！爆不只是女友

豬肉攤老闆戀上對面闆娘！摩鐵交纏+曬定情項鍊照

劇毒龜殼花現蹤陽明山？網一看驚了

捷運「越級打BOSS」被移送！帥T遭洗版

藤井莉娜宣布懷孕！親口揭曉「孩子的爸是誰」

馬尾妹手扶梯爆屁股蛋　阿伯狂瞄

靜宜點點怪男落網　供出黑點的意義

壓到腳了好痛！戲精喵皺眉推開哥

台南路樹壓死人！女騎士慘遭爆頭

鋒面北→南豪雨轟炸全台濕！3天防雨彈

歐陽妮妮手滑誤PO「車內與張書豪親密照」

更多

最夯影音

更多
博恩穿辣短裙甜唱「TAIWAN」　神複製劉樂妍MV！網笑：酸爆

博恩穿辣短裙甜唱「TAIWAN」　神複製劉樂妍MV！網笑：酸爆
《夫婦的世界》藝琳因為愛原諒出軌丈夫　「再怎麼努力，還是會想起」無法信任而放手

《夫婦的世界》藝琳因為愛原諒出軌丈夫　「再怎麼努力，還是會想起」無法信任而放手

黃子韜表白吳亦凡「心動只是對你」　四葉草第一次舞台公演...超甜美！！

黃子韜表白吳亦凡「心動只是對你」　四葉草第一次舞台公演...超甜美！！

講得出做不到！韓國瑜首度認了　高雄建迪士尼有困難：我願收回

講得出做不到！韓國瑜首度認了　高雄建迪士尼有困難：我願收回

世衛會稱「中國疫情公開、透明」 習近平：2年內金援各國20億美元

世衛會稱「中國疫情公開、透明」 習近平：2年內金援各國20億美元

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面