台北車站大廳「黑白棋地板」可以坐嗎？　指揮中心提2原則回應了

▲台北車站大廳是否開放席地而坐，引發兩派爭議。（圖／記者屠惠剛攝）



記者林彥臣／綜合報導

台北車站的「黑白棋格」地面過去因為許多民眾席地而坐，成為一種特色，但是受到疫情影響不開放民眾聚集之後，台鐵局打算順勢永久禁止席地而坐，在網路上引發爭議。對此中央流行疫情指揮中心做出了回應。

台鐵局考慮永不開放台北車站大廳席地而坐，引發部分網友不滿，發起在本周六「坐爆台北車站，野餐唱歌靜坐躺臥皆可」活動，在活動頁面上已有686人宣稱會參加，3897人有興趣。

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中回應，疫情期間非必要聚眾活動應該避免，如果無法避免則應該配戴口罩，針對過去移工都會在北車大廳聚會一事，台北車站大廳開放屬於火車站的權責，疫情期間要保持社交距離、戴口罩，如何管理可以合乎民情跟需要，會繼續請台北車站相關單位研究。

▲「台北車站席地而坐」議題，交通部長林佳龍表示已經對台鐵局做出指示。（圖／記者林敬旻攝）



交通部長林佳龍日前也在臉書表示，已經指示台鐵局，在疫情穩定後，與指揮中心研商評估逐步管理開放，也能及早讓一切如常。

根據《中央社》報導，指揮中心發言人莊人祥表示，如果北車大廳等室內空間要開放，指揮中心原則一直都很清楚，就是室內空間應維持1.5公尺以上的社交距離，如果不能維持，就是戴口罩；且必須做好人流管控，出入的人潮應該實名或實聯制，一旦有狀況才能迅速聯絡、掌握

莊人祥也重申，國內目前疫情平穩，但為了備戰防疫期末考，希望民眾還是盡量避免群聚，維持社交距離。

台鐵局對於「坐爆台北車站」活動表示，目前仍在防疫期間，台北車站大廳依中央流行疫情指揮中心指示仍然禁止席地而坐及群聚活動。指揮中心表示，若違規擅自群聚者，可依傳染病防治法處分3000到1萬5千元，由地方政府裁處。

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