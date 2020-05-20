520總統就職典禮！陳抗團體立法院聚集　舉旗高喊：蔡英文下台

記者邱中岳、陳韻如／台北報導

中華民國第十五任正副總統就職典禮20日上午9時舉行，總統蔡英文、副總統賴清德在總統府內宣誓就職。然而，在立法院門外不少陳抗團體也早早就在門外聚集，北市警局為此調派了近800名警力支援，以避免衝突發生。

▲520就職典禮，陳抗團體聚集立法院。（圖／記者邱中岳攝）

總統蔡英文520就職典禮因疫情一切從簡，也確定取消國宴，20日上午9時，總統蔡英文、準副總統賴清德將於府內宣誓就職，陳建仁也正式卸下副總統身分。不過，就在典禮開始的同時，不少陳抗團體也在外聚集，包括「333政黨聯盟」、「庶民監督聯盟」等。

▲一名身穿國旗衣的男子也現身現場，不斷出言痛批，「菜政府無能」。（圖／記者邱中岳攝）

各個團體紛紛高舉旗幟、呼喊口號，而其中庶民政黨聯盟提出9點訴求，希望總統蔡英文「重視民意、保持中立、公正廉明」。此外，同樣希望角逐2020總統大選的藍信祺也出現在陳抗隊伍中，不斷喊出要蔡英文下台，而身旁的支持者也高聲負荷。

對於陳抗團體的聚集，北市警方早有準備，派出大批警力在現場維安，光是立法院就至少布署了200名警力，以避免衝突發生，並維持會場周邊交通秩序及安全。





▲為維護現場秩序，北市警方也調派大批警力到現場支援。（圖／記者邱中岳攝）

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