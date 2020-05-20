「第二任期責任更重大！」　蔡英文：我和賴清德定不負所託帶領台灣

▲蔡英文完成就職宣誓。（圖／蔡英文臉書）



記者蔡文鈴／台北報導

總統蔡英文與副總統賴清德已於520上午完成宣誓就職儀式。隨後，蔡英文在臉書上向大家報告，「第二個任期，責任更重大，要完成的使命也更迫切。我和賴清德副總統，一定會不負所託，用最堅定的信念和步伐，帶領整個台灣，繼續邁向民主深化、繁榮發展、和平安全的未來。」

總統蔡英文、副總統賴清德宣讀誓詞，「余謹以至誠，向全國人民宣誓，余必遵守憲法，盡忠職務，增進人民福利，保衛國家，無負國民付託。如違誓言，願受國家嚴厲之制裁。謹誓。」

行政院長蘇貞昌、總統府秘書長蘇嘉全、國安局秘書長顧立雄宣讀誓詞，「余誓以至誠，恪遵國家法令，盡忠職守，報效國家，不妄費公帑，不濫用人員，不營私舞弊，不受授賄賂。如違誓言，願受最嚴厲之處罰，謹誓。」

就職典禮完成後，蔡英文赴台北賓館發表就職演說，以防疫為切入點，進而談及國家的挑戰與機會，提出「國家生存發展策略4面向」，最後也向第一線辛苦的防疫人員致意，現場氣氛莊重又溫馨。

▲總統就職典禮，蔡英文、賴清德。（圖／ETtoday攝影中心攝）

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