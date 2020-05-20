快訊／蔡英文：監察院今年8月轉型　國家人權委員會正式掛牌

記者陶本和／台北報導

總統蔡英文20日發表就職演說時指出，在未來四年內，國民法官制度一定要上路，讓人民進入法庭擔任國民法官，成為改革的催化劑，讓司法體系與人民的距離不再遙遠，更加符合期待，贏得信賴；同時提到，監察院的國家人權委員會，將在今年八月掛牌成立，它將是台灣落實「人權立國」理念的里程碑，也是監察院轉型的起點。

▲總統就職典禮，蔡英文就職演說。（圖／ETtoday攝影中心攝）



蔡英文表示，在司法改革方面，上個任期，她實現了「司改國是會議」的承諾，讓「法官法」、「律師法」、「憲法訴訟法」、以及「勞動事件法」陸續完成修法，這都是改善司法體質的基礎工程。但是，司改還在轉型期，現階段的成果，和人民的期待，還有一段距離，「我會繼續傾聽各方的意見，不會停下腳步，人民的不滿，就是持續改革的動力。」

蔡英文說，在未來四年內，國民法官制度一定要上路，讓人民進入法庭擔任國民法官，成為改革的催化劑，讓司法體系與人民的距離不再遙遠，更加符合期待，贏得信賴。另外，所有憲政機關，都要持續改革的腳步，行政院組織改造工程，將在重新盤點後再次啟動，包括成立一個專責的數位發展部會，還有與時俱進地調整各部會，讓政府的治理能力，更貼近國家發展的需要。

蔡英文指出，監察院的國家人權委員會，將在今年八月掛牌成立，它將是台灣落實「人權立國」理念的里程碑，也是監察院轉型的起點，「我也會請九月上任的考試院新團隊，提出完整的改革方案，檢討過去的思維，轉型為稱職的國家人力資源部門，培育現代政府所需的治理人才。」

有關監察院的國家人權委員會，外界評估，總統府秘書長陳菊卸任之後，未來勢必接任監察院長，而蔡英文所提出國家人權委員會的成立，以及落實「人權立國」理念的工作，將落到陳菊的肩上。