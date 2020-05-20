蔡英文重申「中華民國台灣」 2300萬人生死與共的命運共同體

記者蔣婕妤、陶本和／台北報導

總統蔡英文20日上午完成宣誓就職後，10時抵達台北賓館，預計發表長達25分鐘的就職演說。蔡英文就職演說最後重申「中華民國台灣」，兩千三百萬人，是生死與共的命運共同體。

蔡英文表示，過去七十年來，中華民國台灣，在一次又一次的挑戰中，越發堅韌團結，「我們抵抗過侵略併吞的壓力、走出獨裁體制的幽谷，也一度走在被世界孤立的曠野之中，但無論什麼樣的挑戰，民主自由的價值，一直是我們的堅持。『自助助人、自助人助』的共同體意識，也始終是我們的信念。］

蔡英文點名現場來賓，「今天我們的現場，有很多防疫英雄：口罩國家隊上中下游產業成員、疫情指揮中心的公衛團隊、以及蘇貞昌院長帶領的政府團隊。還有更多沒有在現場的各行各業防疫英雄們，醫護人員、郵務人員、藥師、便利商店店員、以及運將朋友等等。」

蔡英文說，「容我無法一一叫出各位的名字，但我想要告訴大家，七十年來，台灣可以度過一次又一次的挑戰，依靠的從來不是一兩個英雄；而是像各位一樣，一起轉動歷史巨輪的無名英雄。是因為有你們，台灣世世代代的幸福、安定、繁榮，才得以延續。我要向你們所有人致敬。所有的台灣人都是英雄。蔡英文跟賴清德，很榮幸能在此，接受各位的託付。」

蔡英文提到，能在這樣艱鉅的時刻，承擔中華民國總統的重責大任，「我心中的壓力多過喜悅」。不過，自己不會退縮，「因為我有你們」。

蔡英文強調，未來的路不會一片順遂，挑戰只會越來越多。不過，我們是一個在驚濤駭浪中走過來的國家。我們兩千三百萬人，是生死與共的命運共同體。過去是這樣、現在是這樣，未來也是這樣。

蔡英文說，由衷期許所有的國人，要記得過去這幾個月，上下一心、緊緊相依、克服難關的感動。中華民國可以很團結，台灣可以很安全，當一個台灣人可以很光榮，可以抬頭挺胸、昂首闊步。

蔡英文向國人喊話，「親愛的國人同胞，未來的旅程還很長，台灣的故事，也正在展開下一頁。台灣的故事，屬於每一個人，也需要每一個人。兩千三百萬的台灣人民，請當我們的導引，請當我們的夥伴，讓我們凝聚智慧與勇氣，一起打造一個更好的國家。謝謝大家。」