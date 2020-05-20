　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

「風紀股長」從台東消失！　過來人曾被排擠：那段時間，我人緣真的很不好

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲學生上下學,路隊,警察,學童,小學放學,小學生,校園安全,教育,國小（圖／記者季相儒攝）

▲台東縣教育處長林政宏說，學生是協助老師服務同儕，因此希望改變幹部跟同學之間的關係。（圖／示意照）

文／中央社記者盧太城台東縣19日電

台東教育去威權化，國中小取消風紀股長幹部，改以消毒股長、關燈股長來服務同學，不再登記同學過錯，將管理責任回歸老師。

台東縣長饒慶鈴日前在台東縣議會施政報告中提到，台東縣國中小將取消「風紀股長」，台東縣教育處長林政宏今天接受記者訪問時證實，台東國中小約有半個世紀的「風紀股長」走入歷史。

請繼續往下閱讀...

林政宏說，班級幹部不是來管孩子的，管理責任在老師，老師有輔導和管教的權限，而學生是協助老師服務同儕，因此希望改變幹部跟同學之間的關係，不要用管理的角度，而是用協助、服務的角度，這樣在整個班級經營的氛圍上就可減少學生和學生衝突。

林政宏說，風紀這名稱過去代表威權的形式，富含管理的概念，倘若學生用管理的態度與角色和同學相處，很容易產生衝突，所以才會把風紀這名稱拿掉，換別的名稱取代，如關懷股長、自律股長、自制股長，將管理權限歸還老師。

▼林政宏說，班級幹部不是來管孩子的，管理責任在老師。（示意圖／記者林世文攝）

▲親子教育、高中,學生上課,高中數學,教育,互動問答,舉手發問,教室（圖／記者林世文攝）

林政宏說，他也曾經當過風紀股長，回想過去那段，他要管理秩序、要管理同學有沒有犯錯，因此和同學間的情感不是那麼的好，感覺被排擠，於是他自問「我為什麼要去管理自己同學？我是要服務同學不是管理同學」。

他說，和同學之間為什麼要建構在管理上，「那段時間，我真的人緣很不好」，只要當過風紀股長的都和他有同樣的感受。

台東縣海端鄉廣原國小校長曾淑玉說，學校已經沒有風紀股長這個稱呼，改以「消毒股長」、「關燈股長」、「圖書股長」等服務性質來服務同儕。

她說，被選為消毒股長的同學最近相當有成就感，同學都很感謝，因為新冠肺炎疫情 （2019冠狀病毒疾病，COVID-19），消毒股長每天要泡消毒水讓學生洗手和消毒校園，成為學校的防疫先鋒，每天看這些消毒股長都很快樂的服務同學。

台東國中小學風紀股長幹部約有半個世紀歷史，有老師指派，也有同學提名選出。主要工作是午休不睡覺要登記，上課講話要登記，亂丟垃圾要登記，被同學認為是監督同儕擔任小報告的工作。

ET快訊
蔡依林爸媽證實已離婚！　經紀人鬆口回應了
羅志祥發文時間「暗藏密碼」　13張「周揚青親密照」全曝光
羅志祥tag周揚青「實現她最大願望」！　悲吐：這些年我對妳製
快訊／羅志祥突發7000字「對不起我錯了」懺悔周揚青
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

端午連假「澎金馬航線」尖峰訂位太滿　第二波加班機開賣時間出爐

男男版色戒續集！馬家輝睽違4年寫《鴛鴦六七四》　被讚2020最強華語小說

影／玻璃窗自動打開！娃娃機神人秀「甩爪開鎖」絕技　1分鐘過程網友全跪了

科學儀器稽查PLUS登場　900台空氣品質微型感測器守護台南空品

交部三階段鬆綁「實施時程」！指揮中心踩煞車　端午連假站票總量管制

蔡英文提台灣將成亞太綠能中心　環團失望「溫管法、用電大戶條款」還在拖

灰衣哥車站哀討百鈔：車錢不夠，差100！他側錄揭「爽笑數鈔一幕」超氣人

T點這樣用Part11／大春煉皂招牌微笑傳承一甲子

政大93校慶！副校長趙怡擔總策劃全球直播　校長：台灣的好政大有貢獻

「女兒與老媽早餐」一張照片超衝擊　27萬人秒懂：沒比較沒傷害

博恩穿辣短裙甜唱「TAIWAN」　神複製劉樂妍MV！網笑：酸爆

《夫婦的世界》藝琳因為愛原諒出軌丈夫　「再怎麼努力，還是會想起」無法信任而放手

黃子韜表白吳亦凡「心動只是對你」　四葉草第一次舞台公演...超甜美！！

講得出做不到！韓國瑜首度認了　高雄建迪士尼有困難：我願收回

399元塑膠盒變柯基檔車專屬座　帥爸手工DIY...帶愛犬出門兜風去

孫協志牽手約會夏宇童！　「1細節」被爆不只是女友

世衛會稱「中國疫情公開、透明」 習近平：2年內金援各國20億美元

吳尊問「跟曾之喬何時生」　辰亦儒羞回：三個月內不能說

紅豆餅3個10元、25元巨大春捲 網紅盤點宜蘭5間道地素食小吃

輕輕一拉無痕跡！7招縫紉技巧　醜破洞補上小圖樣變身趣味設計

端午連假「澎金馬航線」尖峰訂位太滿　第二波加班機開賣時間出爐

男男版色戒續集！馬家輝睽違4年寫《鴛鴦六七四》　被讚2020最強華語小說

影／玻璃窗自動打開！娃娃機神人秀「甩爪開鎖」絕技　1分鐘過程網友全跪了

科學儀器稽查PLUS登場　900台空氣品質微型感測器守護台南空品

交部三階段鬆綁「實施時程」！指揮中心踩煞車　端午連假站票總量管制

蔡英文提台灣將成亞太綠能中心　環團失望「溫管法、用電大戶條款」還在拖

灰衣哥車站哀討百鈔：車錢不夠，差100！他側錄揭「爽笑數鈔一幕」超氣人

T點這樣用Part11／大春煉皂招牌微笑傳承一甲子

政大93校慶！副校長趙怡擔總策劃全球直播　校長：台灣的好政大有貢獻

「女兒與老媽早餐」一張照片超衝擊　27萬人秒懂：沒比較沒傷害

端午連假「澎金馬航線」尖峰訂位太滿　第二波加班機開賣時間出爐

永固-KY今日上市　掛牌首日上漲1.37%

女友糾纏前任！他抓包氣瘋　爆漿公社怒PO「薄馬流汁照」：還有影喔…下場慘爆

全程流例中文！白宮副國安顧問博明祝賀蔡英文就職：台灣值得全世界學習

申世景被譽為「臉蛋天才」　天生美肌吃「豬皮」維持彈性

男男版色戒續集！馬家輝睽違4年寫《鴛鴦六七四》　被讚2020最強華語小說

蔡英文回應拜登推特賀文　期待加強台美的夥伴關係

腸腸宅急便！靈活小胖汪「飛奔叼包裹」幫爸簽收　全家人嚇一跳

家中瘋長「傘狀異形生物」　1天大5倍還流黑汁…網嚇哭：看到圖片快吐了！

10分鐘攻頂賞漸層藍海！瑞芳超忘憂海景步道　360度環繞視野

捷運手扶梯見火辣短裙女大生　工程師「凍未條」...狂攝裙底風光

生活熱門新聞

劇毒龜殼花現蹤陽明山？網一看驚了

馬尾妹手扶梯爆屁股蛋　阿伯狂瞄

雷雨胞靠近中！今熱區出爐　周四起全台3天劇烈強降雨

業績太好遭人妒　華歌爾松隆子慘遭下符

好市多消暑夯品！阿嬤隨手一炒神了

FoodPanda狂被投訴564件

玉蘭花奶奶雨天擺攤！蜷縮打瞌睡

逛全聯「商品Logo全朝內」內行解答

洗完車1分鐘後悲劇了　老闆無奈笑…他臉綠

鋒面北→南豪雨轟炸全台濕！3天防雨彈

牽車找1小時結局氣炸！網一看經典神車歪樓

屬雞從小美人胚！會「越長越漂亮」生肖女Top4

北車給坐嗎？黃暐瀚16字留言掀戰

影／北車大廳再也不給坐？他感嘆：著實希望別消失

更多熱門

相關新聞

憲兵下士醉倒「放空哨」　超慘下場曝光

憲兵下士醉倒「放空哨」　超慘下場曝光

台東憲兵隊丁姓下士106年才因酒醉涉犯公共危險罪，遭法院判處有期徒刑3月，但酗酒成癮的丁男仍不知悔悟，108年12月31日，原本該輪值待命組勤務的丁男，竟擅離勤務所，前往市區卡拉OK飲酒，醉後還回到營區熟睡，使得待命室衛哨無人輪值，長官查哨發現後立即將其送辦。台東地院審結，依廢弛職務罪累犯，處丁有期徒刑5月，得易科罰金。

廣原小熊回家了！出籠輕快奔森林

廣原小熊回家了！出籠輕快奔森林

輕颱黄蜂亂台東航班

輕颱黄蜂亂台東航班

海巡隊員黃睿濠落海殉職黃偉哲慰問

海巡隊員黃睿濠落海殉職黃偉哲慰問

母親節祝福成訣別　海巡隊員墜海亡

母親節祝福成訣別　海巡隊員墜海亡

關鍵字：

風紀股長台東林政宏饒慶鈴

讀者迴響

發燒話題

颱風即時 金正恩 武漢肺炎 羅志祥 王令麟 劉真 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 尹衍樑 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

陳時中辦公室曝光！蔡英文走進驚呆

快訊／羅志祥520再發聲謝罪周揚青！

「極限運動女神」遺體被尋獲！失蹤6天深山難運出

即／台南路樹倒塌！女騎士當場斷氣

蔡依林爆有了「5歲混血親弟弟」！60歲爸爸再婚娶泰國妹

妻被酸像菲傭！宥勝爆一度甩了她秒交白富美女友

宋慧喬爆「關鍵4細節」復合玄彬

空姐房客搬走隱瞞「帳單合約」　逼空姐房東吞下去

系真的！他用超商點數免費將夢幻哈雷帶回家

人夫球星陳鏞基賽前「極樂酒局」纏綿辣妹！

美魔女議員質詢「胸前拉鍊滑落」

陳鏞基被拍牽辣妹回飯店　老婆發文回應

捷運「越級打BOSS」被移送！帥T遭洗版

陳時中一句回答藏底　他驚：高境界

藤井莉娜宣布懷孕！親口揭曉「孩子的爸是誰」

更多

最夯影音

更多
博恩穿辣短裙甜唱「TAIWAN」　神複製劉樂妍MV！網笑：酸爆

博恩穿辣短裙甜唱「TAIWAN」　神複製劉樂妍MV！網笑：酸爆
《夫婦的世界》藝琳因為愛原諒出軌丈夫　「再怎麼努力，還是會想起」無法信任而放手

《夫婦的世界》藝琳因為愛原諒出軌丈夫　「再怎麼努力，還是會想起」無法信任而放手

黃子韜表白吳亦凡「心動只是對你」　四葉草第一次舞台公演...超甜美！！

黃子韜表白吳亦凡「心動只是對你」　四葉草第一次舞台公演...超甜美！！

講得出做不到！韓國瑜首度認了　高雄建迪士尼有困難：我願收回

講得出做不到！韓國瑜首度認了　高雄建迪士尼有困難：我願收回

399元塑膠盒變柯基檔車專屬座　帥爸手工DIY...帶愛犬出門兜風去

399元塑膠盒變柯基檔車專屬座　帥爸手工DIY...帶愛犬出門兜風去

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面