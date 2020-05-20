「風紀股長」從台東消失！　過來人曾被排擠：那段時間，我人緣真的很不好

▲台東縣教育處長林政宏說，學生是協助老師服務同儕，因此希望改變幹部跟同學之間的關係。（圖／示意照）

文／中央社記者盧太城台東縣19日電

台東教育去威權化，國中小取消風紀股長幹部，改以消毒股長、關燈股長來服務同學，不再登記同學過錯，將管理責任回歸老師。

台東縣長饒慶鈴日前在台東縣議會施政報告中提到，台東縣國中小將取消「風紀股長」，台東縣教育處長林政宏今天接受記者訪問時證實，台東國中小約有半個世紀的「風紀股長」走入歷史。

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林政宏說，班級幹部不是來管孩子的，管理責任在老師，老師有輔導和管教的權限，而學生是協助老師服務同儕，因此希望改變幹部跟同學之間的關係，不要用管理的角度，而是用協助、服務的角度，這樣在整個班級經營的氛圍上就可減少學生和學生衝突。

林政宏說，風紀這名稱過去代表威權的形式，富含管理的概念，倘若學生用管理的態度與角色和同學相處，很容易產生衝突，所以才會把風紀這名稱拿掉，換別的名稱取代，如關懷股長、自律股長、自制股長，將管理權限歸還老師。

▼林政宏說，班級幹部不是來管孩子的，管理責任在老師。（示意圖／記者林世文攝）

林政宏說，他也曾經當過風紀股長，回想過去那段，他要管理秩序、要管理同學有沒有犯錯，因此和同學間的情感不是那麼的好，感覺被排擠，於是他自問「我為什麼要去管理自己同學？我是要服務同學不是管理同學」。

他說，和同學之間為什麼要建構在管理上，「那段時間，我真的人緣很不好」，只要當過風紀股長的都和他有同樣的感受。

台東縣海端鄉廣原國小校長曾淑玉說，學校已經沒有風紀股長這個稱呼，改以「消毒股長」、「關燈股長」、「圖書股長」等服務性質來服務同儕。

她說，被選為消毒股長的同學最近相當有成就感，同學都很感謝，因為新冠肺炎疫情 （2019冠狀病毒疾病，COVID-19），消毒股長每天要泡消毒水讓學生洗手和消毒校園，成為學校的防疫先鋒，每天看這些消毒股長都很快樂的服務同學。

台東國中小學風紀股長幹部約有半個世紀歷史，有老師指派，也有同學提名選出。主要工作是午休不睡覺要登記，上課講話要登記，亂丟垃圾要登記，被同學認為是監督同儕擔任小報告的工作。