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卡啦OK喝酒嗨到天亮！憲兵下士醉倒「放空哨」　超慘下場曝光

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▲▼台東地院，台東地方法院。（圖／翻攝Google Maps）

▲台東地院依廢弛職務罪處丁有期徒刑5月。（圖／翻攝Google Maps）

記者莊智勝／台東報導

台東憲兵隊丁姓下士106年才因酒醉涉犯公共危險罪，遭法院判處有期徒刑3月，但酗酒成癮的丁男仍不知悔悟，108年12月31日，原本該輪值待命組勤務的丁男，竟擅離勤務所，前往市區卡拉OK飲酒，醉後還回到營區熟睡，使得待命室衛哨無人輪值，長官查哨發現後立即將其送辦。台東地院審結，依廢弛職務罪累犯，處丁有期徒刑5月，得易科罰金，並列為汰除對象。

判決書指出，丁男任職憲兵第204指揮部台東憲兵隊下士，並於108年12月31日6時至18時排定輪值待命組勤務，豈料酗酒成癮的丁男卻擅離勤務所，於凌晨前往市區卡拉OK飲酒作樂，直到上午7時20分才前往待命室值勤，期間因不勝酒力，還在待命組寢室內沉沉睡去，擅離職務所在地並因睡眠及酒醉而廢弛職務，使得衛哨無人輪值，直到部隊長官查哨發現哨上無人，經查後始知上情，立即將丁男送辦。

丁男到案後對於犯行坦承不諱。台東地院審酌，丁男身為憲兵隊現役軍人，理應種法守紀，豈料卻因醉酒熟睡而廢弛衛哨勤務，所為影響軍隊紀律及營區安全管控，自屬不該，惟念及其犯後態度良好，衡量其智識程度為高職畢業，且也未因本案致生實質損害，因此依廢弛職務罪累犯，處丁有期徒刑5月，得易科罰金。

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