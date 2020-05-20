編列2億採購！警政署引進G2防彈裝甲車...「神鬼認證」裡也出現過

▲Lenco Bearcat G2。（圖／翻攝自Lenco Armored Vehicles官方網站）

記者楊庭蒝／綜合報導

警政署保一總隊以反恐的名義，編列了約2000萬元的預算採購了國內首部Lenco Bearcat G2輪型裝甲車，在經過4月的交接、驗收儀式後，目前已經完成所有的接訓課程。據了解，整車採用12mm到40mm厚的鋼裝甲，號稱可以防護12.7mm機槍彈攻擊，連車底與油箱都是防爆的配置，實現全車防彈的目標。

Lenco Bearcat G2是美國警方標準配備的反恐用裝甲車，全美更有超過500個單位、部門在使用。根據Lenco Armor的官方網站顯示，Bearcat G2輪型裝甲車分為2門和4門版本，至多可以容納10名全副武裝的戰鬥人員，整車有多達13個槍口，提供武裝人員在車內直接向目標射擊。

除了美國外，澳洲、比利時、巴西、加拿大、荷蘭、摩洛哥等國的軍警、特勤單位甚至是電影「神鬼認證」的系列作裡，都可以看到它的身影。

以往警方在遇上反恐的場合，都是向軍方借調軍用裝甲車，與實際設計用於反恐的裝甲車相比，在動力、承載人數都會有差別。根據《自由時報》報導，內湖分局督察組助理教官吳欣鴻表示，反恐用特種裝甲車在攻堅時能起到相當大的作用，當歹徒坐擁強大火力並隱匿於屋內時，就可以靠著裝甲車吸引歹徒注意力並攻堅。

▲V-150裝甲車可擔任包括裝甲運兵車，救護車，消防車，反戰車車，迫擊砲載體等腳色（圖／軍聞社）

吳欣鴻感嘆，在2004年追捕張錫銘集團時，雙方發生激烈的火力衝突，當時就是跟國軍調撥V-150裝甲車，如果能夠使用Lenco Bearcat G2這類的警用反恐裝甲車，就可以用更少的損失完成逮捕任務。

此外，Lenco Bearcat G2輪型裝甲車還搭載了紅外線監控系統和夜間隱蔽模式，為了發揮強大的夜間作戰能力，在必要時可以關閉大燈、煞車燈、方向燈、喇叭等。

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