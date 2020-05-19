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「憲兵夜鷹特勤隊」代訓中東16人兩大科目曝光　退役隊員曝擔憂

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▲▼憲兵特勤隊戰技操演。（資料照／記者季相儒攝）

▲憲兵特勤隊戰技操演。（圖／資料照）

記者陳俊宏／綜合報導

我國憲兵「夜鷹特勤隊」戰力堅強國際知名，因此有中東國家透過政府高層協調，派人員來台接受夜鷹訓練。據知情人士透露，雙方特別針對垂降與射擊兩個科目進行交流。該國首批來台人員已學成歸國，原本還有第二批，但受到新冠肺炎疫情影響暫緩，等到疫情趨緩後，我國也考慮回訪該國讓兩國交流常態化。而前夜鷹隊員則提出自己的擔憂。

憲兵特勤隊隊員定點用各種姿勢射擊，都精準命中目標，連運動中射擊也難不倒他們；演練中，用炸藥破門而入，進行室內攻堅，迅速完成任務解救人質。

夜鷹的堅強戰力國際知名，因此有中東國家派人來台交給憲兵特勤隊代訓。知情人士透露，中東國家派出該國特勤隊與警察大約16人左右的規模，接受夜鷹訓練，其中特別針對垂降與射擊這兩個科目進行強化。

▼憲兵特勤隊戰技操演。（圖／資料照）

Lamigo桃猿阿迷趴,憲兵特勤隊戰技操演（圖／記者季相儒攝）

退役憲兵特勤隊隊員王國華接受《東森新聞》訪問表示，訓練可能還包括一些防爆、射擊的CQB（限制空間戰鬥演練），借用國安局的靶場或憲兵學校後山的靶場，做實彈射擊交流，導正射擊觀念；攀降的部分，就會教導基本的垂降、倒掛、如何攻堅之類的技巧。

王國華指出，這樣的軍事交流並非首例，主要的互動模式就是「我們挑選的人員，直接去那邊（他國）代訓，或者是說他們遴選一些人來到台灣，就像這次的觀摩交流。」

但這次來台的中東國家據傳是王室成員，透過政府高層協調才來接受夜鷹訓練，因此不少人推測這個國家是約旦。而第一梯次的成員已學成歸國，原本還有第二批，但受到全球疫情影響暫停，等趨緩之後，我國也考慮回訪該國，讓兩國交流常態化。

但王國華擔憂地說，壞的方面其實台灣和大陸的關係，「很容易被他們知道我們的訓練方式，然後戰力、武器什麼，模擬我們，可能訓練更好的一個單位出來對付我們。」

▼憲兵特勤隊戰技操演。（資料照／國防部提供）

▲憲兵特勤隊。（圖／國防部提供）

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