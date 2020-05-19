823功勳艦「中海艦」即將化為廢鐵　戰史家姚開陽搶救「新海軍祖師爺」

▲姚開陽稱中海艦是「新海軍祖師爺」重要性不言可喻。（圖／網友謝明宏提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）



記者林彥臣／綜合報導

曾歷經過八二三砲戰，並且擊沉2艘共軍魚雷快艇的海軍功勳艦「中海艦」（LST-201），於2010年除役經海軍評估已無運用價值，決定將化為廢鐵以1400萬標售，讓戰史愛好者感到相當痛心。戰史家姚開陽在網路上發文強烈呼籲，希望能夠挽救「新海軍祖師爺」軍艦的命運，保存這段台海的重要歷史回憶。

姚開陽從更宏觀的社會互動格局來探討中海艦，軍艦不比其他裝備，它的使用年限非常長（尤其在台灣），許多人在上面生活與工作，又跑遍世界各國，所以軍艦是被當成「人」一樣看待的，下水時由女性擲瓶，就是教母與受洗禮的意思，軍艦也跟人一樣有艦名，要註冊船籍好像出生證明，改變隸屬或艦名都要重新登錄，除役都有隆重的儀式，「我們不會對坦克、飛機、大砲做這些事情，但是會對軍艦做，因為軍艦不僅是裝備，更是許多人對她投注以感情的『人』」。

▲軍艦是所有軍備當中，唯一會被當作「人」的軍備。（圖／網友謝明宏提供）



如果軍人把軍艦看成僅是裝備，那麼除役的軍艦在他們眼中就只是幾千噸的鋼鐵、黃銅、橡膠，叫做「物資」，可以拿來賣錢。這樣說好像也沒有什麼不對，但是有人會願意為了幾千噸的物資，來「艦在人在、艦亡人亡」嗎？這才是一個國家海軍意識強弱的關鍵。

姚開陽強調，「中海」不僅是八二四海戰的功勳艦，還是戰後青島中央海訓團接艦的天字第一號，「中、美、聯、合」四級艦的「中」字號，「海、權、鼎、興」的第一艘，你們新海軍的祖師爺耶！左營軍區大門叫「中海門」，你今天把「中海艦」拆了，是否明天把「中海門」也給拆了？

▲海軍以無運用價值為由，打算將中海艦標售，但是姚開陽，保存中海艦議題本來就不是海軍的本業。（圖／翻攝自YouTube／國會頻道）



姚開陽指出，其實這種事本來就不該由海軍主導，因為這不是海軍的專業與本業，也沒有這種動機與誘因，應該納入文化部的業務範圍，兩年前在一次文資的公聽會中他向鄭麗君部長提出台灣應該要有國家級的海事博物館，鄭部長當面肯定，並承諾說「轉建議海委會辦理」。「我一聽就知道完蛋了」，因為海委會一定是工具導向的，果然現在海事博物館變成了「海洋資源博物館」。「資源」？剛剛好像提過，是幾千噸的鋼鐵、黃銅、橡膠嗎？

但是姚開陽認為「中海艦」的事還是有希望，但要看海軍戰史愛好者們有沒有足夠的「行動力」，像基隆的西二、西三碼頭，就是都更確認後文資翻案的。阿根納遊艇廠也是，阿根納還比「中海艦」年輕呢！淡水的小白宮也是從海關已經決定要拆掉建大樓的手中搶救保留下來的。如果沒有行動就構不成壓力，以後就怪不得別人了。

姚開陽接著談到最新進度，要搶救「中海艦」，向文化部申請列為文化資產是必要動作，因為這是取得免死金牌的第一步。不過標案已經在15日公告，這也是有法律地位的，假如有廠商得標而公部門不依法執行，會涉及違法與國賠的問題。

申請文資曠日廢時，但標售的時間緊迫，非常時期要有非常作法，姚開陽希望同好對那些可能投標的廠商發聲，「不管誰得標，得標之後不准拆解，必須留下作為紀念艦博物館使用，否則要圍廠抗議。」

姚開陽接著提到，其實真正的挑戰是保留下來之後怎麼辦？整修、維護、泊地、運營都需要錢，而且不僅是錢，還有一堆法規要去突破。不過「中海艦」與「德陽艦」不同，「中海」是可以座灘的登陸艦，不需要長期泡在水裡，問題比「德陽艦」單純，所以本來放在金門是很適合的，搶灘後就停在那兒，模擬當年搶灘運補的姿態，完全合理。

▲姚開陽認為中海艦相當適合當成博物館。（圖／取自海軍刊物）



其次戰車登陸艦坦克艙寬大，艙間格局也比驅逐艦單純，非常適合做為博物館使用，上甲板做為戶外展示與武器體驗場，兩全其美，連房子都不用蓋。

姚開陽也點出，問題就出在「連房子都不用蓋」，偏偏會來投這種標的廠商每一家都只想蓋房子，於是想盡辦法添加沒有必要的建築或工程，譬如要把整艘軍艦再架高離地，或上面建造一個龍門吊說要模擬船進塢（不表現登陸艦敵前搶灘的特性，偏要表現它進塢大修停擺的模樣？）。總之錢都花在蓋新房子上，造成排擠效應，就沒有錢搞修船與佈展，最後就黃了。

姚開陽感嘆，這是台灣文化場館建設的通病，一開始就先開工程標與建築標，要展什麼都還不知道就先框出三分之二的錢蓋新房子，事實上台灣現在文資保護建築非常多，新博物館應該是盡量利用閒置空間而不是蓋新房子。不僅如此，所有的建築工程廠商都還想要賺後面的三分之一，也不管專不專業就硬吃。結果是在沒有必要蓋的新房子裡面裝的是空洞的內容與落伍的技法，最後毫無懸念的成為蚊子館。

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