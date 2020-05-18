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國賠不賠！鍋爐兵「吸入石綿」退伍罹癌　林昶佐批國防部：用奇怪的理由閃躲

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▲▼當年在海軍擔任鍋爐兵，吸入石綿罹癌，但是卻得不到國賠賠償。（圖／翻攝自林昶佐 Freddy Lim臉書）

▲鮑伯伯當年在海軍服役擔任鍋爐班長，吸入石綿罹癌，但是卻得不到國賠賠償。（圖／翻攝自林昶佐 Freddy Lim臉書）

記者林彥臣／綜合報導

鍋爐艙是整艘軍艦的動力來源，必須輪機人員看顧操作才能讓軍艦維持運作，但是早年的軍艦都是用石綿當作隔熱材料，導致有些當年的海軍服役人員在退伍多年之後罹癌，但是由於有人因為確診時間不符合國賠資格，導致某些案例無法國賠，因此引發爭議。

立委林昶佐在臉書中，分享了勞工團體「台灣職業安全健康連線」訪視一位「石綿受害退伍軍人」鮑伯伯。鮑伯伯指出，鍋爐艙的溫度高達攝氏60幾度，當年滿腔熱血，但是今天講起來也滿後悔，早知道不要擔當這個職務。

鮑伯伯回憶，在民國105年的時候，想打噴嚏在吸氣的時候，覺得肺部很痛、吸不進空氣，切片檢查之後才發現，上面很多黑黑的石棉，還有亮亮的玻璃纖維，醫生說，石綿沒有辦法拿得很乾淨，癌細胞還是會源源不斷長出來。

▲▼當年在海軍擔任鍋爐兵，吸入石綿罹癌，但是卻得不到國賠賠償。（圖／翻攝自林昶佐 Freddy Lim臉書）

▲早期的軍艦都是用石綿當隔熱材料。（圖／翻攝自林昶佐 Freddy Lim臉書）

鮑伯伯指出，當年服役3年學的是輪機科，剛好碰到那一艘船在大修，大修的時間又很長，大約2、3年，當時的隔熱材料都是用石綿包裹，早上下機艙都要先開通風，鼓風一開下去，地上的石綿都飛起來，而且根本沒有防護措施。

鮑伯伯說，現在腫瘤長出來都會胸痛，夜間都沒有辦法睡覺，現在都要靠嗎啡貼片才能睡覺，完全沒有食慾，什麼都不想吃，連喝水都會吐，體重從83公斤忽然瘦到剩61.5公斤，他今年才69歲，未來還不知道有幾年要跟癌細胞抗戰。

鮑伯伯表示，沒有任何的慰問，也沒有哪個單位出面跟他溝通，因為他是在民國70年以前吸入石綿，所以國賠不賠，這樣的說法他沒辦法接受。

▲▼當年在海軍擔任鍋爐兵，吸入石綿罹癌，但是卻得不到國賠賠償。（圖／翻攝自林昶佐 Freddy Lim臉書）

▲黃怡翎認為，國賠不賠這件事有點荒唐。（圖／翻攝自林昶佐 Freddy Lim臉書）

「台灣職業安全健康連線」執行長黃怡翎表示，因為它潛伏期有40年，國賠法這件是有點荒唐，它（政府）沒有理解到，有些傷病是在退伍之後才會發生，她其實不是很能諒解國防部當初在質詢的時候，他們找不到在台灣的訴訟裡面有這樣的案例，因為我們在法制上就沒有讓他們有求償的管道。

▲▼當年在海軍擔任鍋爐兵，吸入石綿罹癌，但是卻得不到國賠賠償。（圖／翻攝自林昶佐 Freddy Lim臉書）

▲立委林昶佐認為，國防部應該盡可能思考各種補救措施。（圖／翻攝自林昶佐 Freddy Lim臉書）

立委林昶佐說，國防部第一步就是要先證實有這件事，第二步就要去思考國賠法無法賠償，就要去思考有沒有其他方案賠償，或是去尋求行政或立法部門，有什麼樣的補救措施去思考。

林昶佐強調，希望國防部不要再去用一些奇怪的方式閃躲，對他們而言這不只是賠償的問題，而是他必須被認可，他們當初為人民、為國家去奉獻健康的經歷。

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