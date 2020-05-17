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好市多名牌拖鞋「一雙675元」！一看款式…腳背有海綿　網曝驚天秘密：會吐

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▲▼ 。（圖／翻攝自Costco好市多 商品經驗老實說）

▲只要675元就能把知名運動品牌拖鞋帶回家～（圖／翻攝自Costco好市多 商品經驗老實說）

網搜小組／鄺郁庭報導

許多人愛逛美式賣場好市多（Costco），常常能用佛心價格買到專櫃或大品牌的產品。一名女網友日前在《Costco好市多 商品經驗老實說》貼文，分享一雙知名運動品牌的拖鞋，平常要價千元左右，好市多只賣675元。沒想到看到貼文後，其他人紛紛爆料這雙拖鞋的秘密，讓一名網友笑噴留言「我好想買來送朋友，然後再笑他。」

這位女網友貼出照片，只見她拍下好市多推出的一雙全黑色知名運動品牌拖鞋，文中大讚「立馬買起來，好看好搭配」，並附上商品編號。若以編號至官網查詢，會找到一雙知名運動品牌男拖鞋的資料，價格是749元。但看看賣場現場，只要675元就能把拖鞋帶回家，很容易讓人手滑。

請繼續往下閱讀...

▲▼ 。（圖／翻攝自Costco好市多 商品經驗老實說）

▲▼結果網友嫌爆知名運動品牌拖鞋，因為可能會變成「行動臭豆腐攤」 XD（圖／翻攝自Costco好市多 商品經驗老實說）

▲▼ 。（圖／翻攝自Costco好市多 商品經驗老實說）

沒想到看到貼文後，底下留言清一色在大爆料這雙拖鞋的秘密，「臭啊，會流脚汗的毋湯哦」、「會臭，不能碰水，久了就變成生化武器了」、「臭一波，已丟」、「其實還好～但就是會臭到沒朋友這樣（碰水＋腳汗噁心到不行）」、「本來想買來當室內拖，昨天去看了背面是海綿就放回去了。」

還有人認為腳臭是其次，這雙拖鞋是真的不好穿，「地面有一點水就會滑」、「材質好爛」、「我在outlet買過590，是還沒覺得臭，倒是很熱，那塊海綿豪厚～～～ 腳板寬的人覺得緊」、「我覺得有海綿穿起來比較舒服，雖然碰水會臭，但如果只是穿出去買個超商很適合買哈哈哈！啊不過容易滑，會摔死。」

但也有網友說，這雙應該當室內拖就好，「知名運動品牌出室內拖鞋就是有人當正常鞋穿，穿去有水地方，再說臭的真得是……台灣人有點知識好嗎！？不是只要是知名運動品牌都可以上山下海穿」、「會臭的是另一款」、「腳會臭穿什麼都臭啦」、「這是一雙不能碰到水的拖鞋……（前知名運動品牌店員飄過）。」

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