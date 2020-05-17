啪啪聲此起彼落！好市多再現「西瓜拍打大隊」…網心虛：看別人拍跟著拍

▲西瓜被拍一整天都要破了。（圖／翻攝自Costco好市多 商品經驗老實說）



記者黃可昀／綜合報導

又到了吃西瓜的季節，無論大賣場或水果攤都能見到「拍打」西瓜的顧客。一名網友日前到好市多購物，遠遠就聽到此起彼落的拍打聲，「看買的人手傷，西瓜無辜內傷」，其實挑西瓜不一定要用拍打來挑選，光從外表也可以判斷新鮮度。

原PO在臉書社團《Costco好市多 商品經驗老實說》表示，瓜果類的作物都是看天吃飯，「品種及批次才是重點」，第一批採收的西瓜是極品，要挑選好吃的西瓜、哈密瓜…都是同一個判斷標準，「網紋愈深愈密愈好」，而且朝向地板的那一面果皮要泛黃，以上2種方法都是用目測來挑選，比起拍打的方式更省力，也能避免西瓜被眾人拍到受傷。

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網友坦言，挑西瓜的時候拍來拍去已經是習慣動作，其實自己根本聽不出來聲響有什麼差，只是看旁邊的人都在拍打，便跟著加入拍打行列，假裝自己很專業，「我拍了半天，最後選了個最大的，結果一般甜而已，沒沙」、「我上次拍時有個男生問我：小姐，拍什麼聲音才好吃？我悠悠的回：哦我拍好玩的，看別人拍，不拍不好意思」、「榴槤含淚表示都沒人願意拍兩下」、「大家都拍幾下...買回家裡面變成西瓜汁。」

一名在瓜田打工1年的網友透露，要挑選西瓜主要有3個重點，紋路、蒂頭以及聲響，只要花紋分明呈現黑色代表甜度高，蒂頭飽滿無脫落表示新鮮，拍打的聲響則是要依經驗判斷，拍起來發出「砰」的真空聲響才是好西瓜。

▼正確挑選西瓜的方法。（圖／翻攝自Costco好市多 商品經驗老實說）

