WHA不甩台灣　國台辦：證明台獨沒出路「國際防疫缺口是民進黨謊言」

▲國台辦發言人馬曉光。（圖／記者曾俊豪攝）



記者蔡紹堅、任以芳／台北－北京報導

第73屆世界衛生大會（WHA）18日召開，備受關注的「台灣以觀察員身份參加大會」提案遭到擱置，留待下半年復會再討論。對此，國台辦發言人馬曉光表示，大會的決定再次表明，台獨沒有出路，在世衛大會炒作涉台問題不得人心，「一個中國原則是國際社會共識，人心所向，大勢所趨。世界上只有一個中國，台灣是中國一部分，鐵的事實不容質疑，鐵的原則無法撼動。」

馬曉光指出，大陸方面始終高度重視台灣同胞的健康福祉，不僅促進兩岸衛生領域交流合作，而且在國際事務中秉持一個中國原則，採取多項措施，對台灣地區參與全球衛生事務作出妥善安排。

▼大陸國家主席習近平在世衛大會上致詞。（圖／WHO）

馬曉光提到，新冠肺炎疫情暴發以來，台灣方面獲取各種疫情防控信息和支援的渠道是暢通有效的，截至5月18日，大陸方面向台灣地區通報疫情信息和分享技術資料共計155次，「僅2019年以來，中國台灣地區衛生專家共16批24人次參加了世衛組織技術活動，包括世衛組織秘書處通報疫情情況和科研相關會議。」

馬曉光指出，所謂「國際防疫缺口」的謊言不過是民進黨當局「以疫謀獨」的藉口，在事實面前不堪一擊、不值一駁。

馬曉光還說，2009年至2016年，台灣地區得以「中華台北」名義、觀察員身份參與世衛大會，是在兩岸均堅持體現一個中國原則的「九二共識」基礎上，通過兩岸協商做出的特殊安排。民進黨當局自2016年5月執政之後，頑固堅持「台獨」分裂立場，拒不承認「九二共識」，單方面破壞了兩岸協商的政治基礎。台灣地區連續4年無法參與世衛大會，責任完全在民進黨當局。

馬曉光還強調，民進黨當局干擾世衛大會進程、破壞國際防疫合作的做法，充分暴露將「台獨」政治私利凌駕於公共衛生安全之上的真實面目，「我們奉勸民進黨當局不要在錯誤道路上越走越遠，任何挑戰一個中國原則的行徑必然以失敗告終。」

▼譚德塞出席WHA視訊會議。（圖／路透）

