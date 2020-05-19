這是真的！下雨天車禍比較多　中市交大統計：機率多出14%

▲台中市交大統計，梅雨期間交通事故相較天氣晴朗時多出14.3％。（圖／台中市警交大提供）

記者白珈陽／台中報導

梅雨季節到來，全台各地均有大雨或豪雨發生，台中市警局交通大隊統計，16日至18日止，因路面濕滑、視線不良等因素而發生的交通事故共有24件，相較天氣晴朗時多出14.3％。交大提醒，民眾行車前應檢查輪胎，避免胎紋深度不足而打滑；雨天開車應開啟頭燈，注意行車距離，以策安全。

台中市今晨5時17分許，台74線快速道路14.3公里處，發生一起小客車疑因天雨路滑，導致車輛失控自撞中央分隔島，隨後車輛起火燃燒，幸火燒車前駕駛已逃出車外，僅頭部有撕裂傷，消防人員在10分鐘內將火勢撲滅，駕駛經送醫無大礙。

▲ 轎車駕駛疑因天雨路滑，車輛失控撞向分隔島，接著整輛車開始起火燃燒。（圖／記者白珈陽翻攝）

台中市警交大統計，16日至18日梅雨期間車輛自撞（摔）交通事故共發生24件，較前一週晴天期間增加3件（14.3％），交大大隊長林沐弘表示，近日陰雨綿綿，天雨路滑，機車族遇標線、水溝蓋、積水處易失控打滑，應減速慢行，也提醒民眾在行車前應檢查輪胎，避免雨天因胎紋深度不足，不及排水影響煞車效能，進而失控自撞、摔車。

交大分析雨天期間交通事故肇事原因，以未注意車前狀態最多，未依規定讓車次之，與晴天期間大體相同，雨天視線不佳，也呼籲民眾開車時應確實開亮頭燈，並與前車保持足夠安全距離，轉彎時提前打方向燈，並確實查看後方來車，確保行車安全，以避免交通事故發生。

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