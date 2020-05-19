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新冠疫情阻斷水果外銷通路　高雄這項產品開先鋒…貨出去了！

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▲高雄市農業局。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲2019年高雄水果銷售成績表現亮眼。（圖／記者許宥孺翻攝）

記者許宥孺、吳奕靖／高雄報導

台灣是水國王國，一年四季都有新鮮的在地水果可以享用，在外銷部分，也一直受到各國消費者的青睞，但是受到新冠肺炎疫情影響，台灣農產品出口量銳減，不過在高雄市政府積極開拓外銷市場和通路的努力下，水果銷售成績不僅出現正成長，「蓮霧」也開先鋒打開銷售通路，率領其他水果走向國際。

高雄位於亞熱帶地區，水果物產相當豐盛，隨著國際訂單增加，高雄水果漸漸在國際間富有盛名。高雄市農業局長吳芳明表示，2019年整年度，高雄農產水果和加工品外銷訂單共出貨7.4億元，在國際訂單與MOU大力助攻之下，高雄市108年農產外銷成績亮眼，尤其是鳳梨、蜜棗、芭樂、蓮霧與香蕉等，高雄市五種主要外銷生鮮水果，都有爆發性的成長。

▲高雄市農業局。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲2019年高雄鳳梨外銷成長率高達102%。（圖／記者許宥孺翻攝）

在農產批發市場水果價格分析部分，以2018年和2019年總年度來比較，蓮霧、香蕉、鳳梨和蜜棗都有4%至18%的成長率，而芭樂則是受到西南氣流影響產量，價格小降4.3%。

吳芳明也秀出2019年全國和高雄主要外銷水果年度比較表，高雄市五大水果年成長率高達73%，全國則是48%。細看高雄市五大水果外銷成果表現，以蓮霧出口成長率270%居冠，其次是蜜棗174%、鳳梨102%、香蕉48%、芭樂7%。

▲▼「總統好！」韓國瑜返台粉絲吶喊　5天星馬拚經濟公布1.65億成績單。（圖／高雄市政府）

▲高雄市長韓國瑜曾在2019年2月出訪星馬搶超市訂單。（圖／高雄市政府）

吳芳明指出，除原有出口國家外，市府也相當積極拓展外銷市場，包含港澳、星馬和中國大陸，尤其是2019年高雄開啟新加坡市場後，台灣其他縣市也接踵而至到新加坡拓展通路，「新加坡NTUC fairprice超市主席也曾說，是高雄水果帶動台灣其他縣市水果農產品和加工品的成長」。

▲高雄市農業局。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲高雄市農業局長吳芳明。（圖／記者吳奕靖攝）

吳芳明也透露，高雄蓮霧能在2019年出口成長率達到270%的關鍵，原因在於市場原本受限於華南地區，接著擴散到華中、華北甚至是內陸，所以整個市場和通路是不斷的開啟，「即使今年在新冠肺炎疫情期間，我們也看到是高雄率先將通路打開，在大陸各城市下達封城令之下，是高雄蓮霧帶路將通路打開，帶領其他水果陸續走出去。」

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