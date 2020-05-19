高雄八大行業明起開放營業　「4大條件」違反規定可勒令停業

▲高雄市八大行業20日起有條件開放，圖為金芭黎舞廳。（圖／記者吳奕靖攝）

記者許宥孺／高雄報導

中央流行疫情指揮中心曾在4月9日宣布即日起特種行業暫停營業，不過隨著疫情逐漸趨緩，中央態度放軟，改為有條件解禁。對此，高雄市政府向中央報請核定後在19日宣布，20日上午8點，男女陪侍酒店、舞廳等八大行業可恢復營業，不將有4大條件，違反規定最高可處1萬5000元罰鍰，甚至可勒令停業。

指揮中心在5月9日宣布八大行業「有條件解禁」，高雄市政府報請中央核定，並由衛福部長陳時中口頭承諾交由地方政府決定，經相關主管討論後，決定在20日上午8點起有條件開放八大行業恢復營業。

▲高雄衛生局局局長林立人。（圖／記者洪正達攝）

高雄市衛生局長林立人也進一步解釋有條件開放內容，包含入內量體溫、乾洗手消毒、保持社交距離，若是無法保持場域內1.5公尺以上社交距離就一定要配戴口罩，以及實名制和「實聯制」，可實際聯絡到當事人，另外業者應使用漂白水適當作環境清消。

林立人指出，經發局研訂「副業四大防疫措施查檢表」供業者依循執行，只要符合「入內量體溫或提供乾洗手設備」、「入內實名制登記」、「保持社交距離」、「加強環境清消」業者即可有條件開放。

▲高雄市20日起各公共場域開放名單及條件。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲高雄市訂定復業四大防疫措施查檢表。（圖／記者許宥孺翻攝）

林立人也提醒，市府會組成稽查小組，包含衛生局、經發局和警察局，不定期稽查，若違反四大有條件開放原則，將會依照傳染病防治法地36條開單告發，可處新台幣3000元以上至1萬5000元以下罰鍰，若複查未改善，可勒令停業1個月至改善為止。

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