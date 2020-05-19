新內閣成員男性高達95%　范雲：女性執政人才真那麼難找？





▲范雲。（資料照／記者徐斌慎攝）

記者黃巈禾／台北報導

內閣改組後，部會首長名單中，僅勞動部長許銘春一位女性。對此，民進黨立委范雲批評，新內閣總是讓人期待，只是，沒想到名單揭曉後，女性的比例如此的低，女性執政人才真的那麼難找嗎？

范雲在指出，當立法院的女性比例已高達四成，然後，有許多修法提案是要求各種委員會的單一性別比例要有三分之一時，行政院新閣員名單女性如此少，讓人非常遺憾，「應該是我（們）努力得太少了！實在對不起婦女與性別團體的期待！」

針對女性比例較低的問題，行政院秘書長李孟諺19日表示，包括許銘春、促轉會主委楊翠，公評會主委黃美瑛，以及台美事務委員會主委由現任駐世界貿易組織（WTO）副代表楊珍妮擔任，共有4位女性閣員，且行政院對女性同胞、兩性平權的重視，不只在女性閣員來呈現，像行政院的政委羅秉成就在推動兩性平權上有非常大的著墨跟努力。

▲許銘春。（資料照／記者屠惠剛攝）

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