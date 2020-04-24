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1988紓困專線被打爆！經濟部擬讓保險員加入「國家隊」提供真人服務

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▲▼「紓困國家隊 出列」保險員志工 助紓困宣導記者會 立委郭國文 林楚茵 經濟部次長王美花。（圖／記者屠惠剛攝）

▲民進黨立委鍾佳濱、郭國文、林楚茵、范雲召開「紓困國家隊，出列！」記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

記者林銘翰／台北報導

新冠肺炎疫情衝擊產業，經濟部、勞動部、交通部、文化部等15個部會祭出各式各樣紓困方案，並設置1988、1955等紓困專線、懶人包或圖卡宣傳，但仍有店家表示對紓困補助不清楚。經濟部次長王美花24日表示，紓困2.0方案出爐後專線常常被打爆，一天電話量有1萬多通，很需要「1988真人版」，由保險從業人員擔任志工說明紓困方案會很有幫助。

新冠肺炎重創百工百業，民進黨立委鍾佳濱、郭國文、林楚茵、范雲24日上午召開「紓困國家隊，出列！」記者會，並邀請經濟部次長王美花與四大保險公會代表出席。

▲▼「紓困國家隊 出列」保險員志工 助紓困宣導記者會 立委郭國文 林楚茵 經濟部次長王美花。（圖／記者屠惠剛攝）

▲民進黨立委鍾佳濱、郭國文、林楚茵、范雲召開「紓困國家隊，出列！」記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

林楚茵表示，保險從業人員和每個家庭的連結非常深，遇有天災人禍等變故時，都會在最短時間內前來關心了解，非常接地氣，並且平時就受有金融相關知識訓練，無疑是最合適的紓困政策宣導員。

郭國文也說，中央政府透過很多方式宣導，但還是常常接到民眾反映，政府政策看得到，但不知道怎麼領，因此需要以實體對話的方式，才能比較清楚如何申請。

范雲也喊話，呼喚民間保險業朋友一起出列，幫忙做資訊宣導，保險業者跟鄉親最緊密，加入宣傳行列後能縮短資訊落差，因此她全力支持。

鍾佳濱則表示，保險從業人員非常注意政府各項法令、利多消息，服務客戶要幫客戶解決難題，經常在鄉間、大街小巷提供政府資訊給客戶了解，尤其是對於不熟悉網路宣傳的長輩，更能透過保險從業人員「真人實體」帶來正確的資訊。

王美花表示，經濟部的1988專線前兩天都被打爆，一天電話量有1萬多通，保險從業人員若願意幫忙是非常好的事，「1988真人版，恐怕還是需要」，對於快速解決個案會很有幫助，相關教育訓練會儘速安排，讓志工盡快上路。

中華民國保險代理人商業同業公會理事長鍾俊豪也說，政府有紓困方案的美意，但民眾怕看得到、吃不到，保險業務人員除了有機會擔任志工宣傳、讓政府政策確實執行，也能藉這個機會做好客戶服務。

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