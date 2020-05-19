交通部政次黃玉霖卸任！林佳龍透露：他「下一站」位置更高

▲黃玉霖卸任。（圖／交通部提供）

記者李宜秦／台北報導

交通部長林佳龍於2018年底上任，曾於林佳龍任職台中市長期間，擔任台中市建設局長的黃玉霖，也於2019年1月接任交通部政務次長職位。近日內閣改組，黃玉霖也將於5月20日卸任，林佳龍今日表示，黃玉霖下一站的位置比這一站更高，須由交通部的長官宣布，未來他將在更高層協助交通部。

交通部政次黃玉霖於1963年出生，學歷為加州大學柏克萊分校土木工程碩士、博士，過去經歷包含國立交通大學土木工程系教授、台中市政府建設局長、行政院經濟建設委員會顧問，被外界視為林佳龍人馬之一。

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▲交通部歡送黃玉霖。（圖／交通部提供）

近日內閣改組，黃玉霖也將卸下政次一職，林佳龍表示，大家不用為黃悲傷，他的下一站位置比這一站更高，未來會在更高層的位置協助交通部推動政策，不過黃的下一站必須由交通部的長官，也就是行政院宣布。

黃玉霖表示，來到交通部的480多天，天天都有驚喜，一年半來開了超過2100場會議，最多每日參與13場會、最少6場會，這一年半以來，交通部最大轉變就是增強與業界的溝通聯繫，業界的聲音交通部聽得到，交通部政策也能得到業界諒解，施政以人為本、與人民站在同一邊。