謝龍介邀賴清德「罷免蔡英文」：我們聯手為台灣人打拚！





▲國民黨副秘書長謝龍介。（圖／記者林敬旻攝）

記者羅婉庭／台北報導

針對總統府外洩文件提及「打賴途徑」，國民黨副秘書長謝龍介19日公開邀請準副總統賴清德聯手罷免總統蔡英文，並喊話「只要我們聯手為台灣人打拼，要罷免蔡英文不是不可能」

謝龍介上午出席國民黨「駭客解密！總統府成打賴中心？」記者會表示，明天就是520總統就職典禮，「祝福清德兄步步高升，平步青雲，一定要堅強；只要我們聯手為台灣人打拼，要罷免蔡英文不是不可能的，但你要沉得住氣，不要還沒有動作就被打壓、冤死了。」

謝龍介感嘆，賴清德參選總統失敗，現在成為準副總統，還要被送去清宮做怨婦，好可憐，副總統陳建仁退位前還說，副總統是無聲的位置，蔡英文一定會派給賴清德很好的工作，「清德兄，我們真的看不下去，你一定要堅強下去，雖然（桃園市長）鄭文燦才是蔡英文跟陳菊的最愛，但台南人一定會當你的後盾。」

謝龍介也質疑，駭客再怎麼會駭，也駭不過唐鳳，賴清德最近很無奈，可說是敗在「涉世未深」，當初受到陳菊支持才去參加總統初選，最後卻被蔡英文網軍攻擊，輸掉初選，他喊話賴清德一定要堅強。

接近520敏感時刻，總統府驚傳駭客入侵，媒體接連兩天接獲匿名信件，爆料內容涉及去年民進黨總統初選「蔡賴之爭」，以及促轉會、NCC、總統府資政和國策顧問等人事問題。

遭駭信件中指出，若在協調中取勝，必須改變賴的態度，重點在於蘇貞昌是否願意拿「辭閣揆」去跟賴對嗆，總統必須與蘇結盟。我方有多少人願意站出來，響應總統的發難，也要仔細評估，最差的狀況是，只剩下英系和海國會；新系、蘇系、正國會、綠色友誼等系統都不可靠，現在支持的也可能留後路、或者兩面手法。

第二封信件則是附加5個檔案，其中3個文件標題載明日期，分別是4月1日、8日、12日，3個日期都是周三，而蔡英文每周三都固定與行政院長蘇貞昌針對政情、施政交換意見。

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