賴清德警衛室編組完成　貼身侍衛曾赴「黑水」公司受訓

▲賴清德。（資料照／記者林敬旻攝）



政治中心／綜合報導

準副總統賴清德於520就任，相關維安整備已完成。賴清德警衛室已於19日晚間完成編組，約60名特勤，其中負責貼身安全的上校謝靜華，曾赴美國「黑水」公司受訓，而賴清德代號為「萬里」，總統蔡英文警衛室代號維持「永和」。

相關人士透露，負責賴清德貼身安全的謝靜華，曾經赴美國知名的「黑水公司」接受特勤專精訓練，並具備外語、武術、保鑣等證照；特勤赴黑水公司受訓並非首次，至今有4期的特勤人員赴黑水訓練，謝靜華只是其中一人，這些人員回國後也能傳授相關知識。

相關人士表示，黑水公司是由前美國海豹部隊軍官創立的私人保全公司，負責替美國政府、企業及其他國家提供軍事安全護衛等任務，甚至提供可執行軍事作戰的傭兵，在國際間極為著名，在許多好萊塢電影中都能看見飾演黑水公司人員的形象。

賴清德維安任務520後開始啟動，而副總統陳建仁與前副總統吳敦義的警衛維安任務將在今晚24時結束。日前，陳建仁已主動放棄卸任禮遇，但在過去4年任職期間仍接觸不少機密政務，經評估後仍有維持維安的必要，原本的「平安」警衛室將解散，國安局特勤中心將派出特勤人員，繼續維持人身維安，接受保護時間基本上擔任副總統四年時為限。

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