快訊／日本福島海域規模5.3地震　東電啟動福島核電廠安全檢測

第73屆世界衛生大會（WHA）18日召開視訊會議，中國國家主席習近平獲邀開場致詞，他提到，中國大陸對疫情抱持「公開、透明、負責任」的態度，及時向世衛通報，並大讚譚德賽領導世界衛生組織「有重大貢獻」。儘管台灣的防疫成績亮眼，取得多國力挺支持，然而最後仍然無法獲邀參加，讓全球網友忍不住替台灣說話。日本網友更發揮創意在論壇5ch上大嗆WHO是「AHO（日文中意指笨蛋）」，笑翻台灣網友。