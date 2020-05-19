　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

快訊／日本福島海域規模5.3地震　東電啟動福島核電廠安全檢測

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼ 日本福島海域規模5.3地震最大震度4　東京明顯有感！。（圖／翻攝自氣象廳）

▲日本福島海域發生規模5.3地震，最大震度4。（圖／翻攝自氣象廳）

記者王佩翊／編譯

日本茨城縣在當地時間19日上午12時17分左右發生地震，震央位於福島縣附近海域（北緯37.5度，東經141.5度），深度50公里，最大震度4，預估規模5.3，並無海嘯風險。

根據氣象廳資料顯示，此次地震規模5.3，深度50公里，目前觀測到的最大震度為宮城縣角田市、宮城縣岩沼市、福島縣相馬市、福島縣二本松市、福島縣南相馬市、福島縣國見町的震度4：宮城縣仙台青葉區、宮城縣仙台宮城野區、福島縣福島市、福島縣郡山市、福島縣白河市等地為震度3。此外，有網友表示，東京都也能感受到明顯搖晃。

另一方面，東北新幹線新白河至古川區間受地震影響，一度暫停行駛。東京電力公司目前正在確認福島第一核電廠
與第二核電廠是否受到地震影響。

►時間存在的意義就是襯托妳的美麗！

ET快訊
極限運動女神「死亡現場照」曝光！　散落困在草叢堆
快訊／振興券上路時間確定！　行政院：7月暑假全面啟動
台灣6大毒蛇「龜殼花」現跡陽明山？　網一看驚：上億元飛了
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

快訊／LG化學再傳工安意外！催化劑工廠爆炸引火釀1死2傷

川普若永久斷金援…世衛將徹底崩潰　分析：疫情下摧毀全球衛生希望

「快讓譚德塞變跛腳鴨！」　台裔學者陳仁宜籲改革世衛

「打掃確診病人房」染疫！　美68歲醫院清潔工痛苦病逝

牛津大學「新冠疫苗大挫折」　動物實驗結果…鼻分泌物病毒量根本減不了！

國務卿爆「使喚助理遛狗」！川普力挺反擊：他忙著和金正恩談判

泰國航空狂虧損「債務重組計畫」獲准！總理喊話：別讓泰航破產

遭中國重課大麥80.5%關稅　澳洲考慮向WTO提出申訴

疫情下的政府制度大啟示－－永遠不要讓一場嚴重的危機浪費掉

日本外交藍皮書首度公開明記「一貫支持台灣參加WHA」！

成功分割改變「連體兄弟」人生　忠仁驟逝...忠義延續哥正向精神

四葉草《創造營》委屈哭了！　被點名「妳就先走了」低下頭反省

劉真逝世近2個月...辛龍仍走不出來　吳宗憲下最後通牒「帶女兒來探班」

法鬥31°C曝曬1小時！路人急送醫　飼主辯：有皮膚病就是要給牠曬

母愛太偉大！鼠寶寶被蛇叼走　鼠媽緊咬蛇尾不放...逼走還狂追

「請假選總統」韓國瑜首度道歉　施政報告結語突提：非常抱歉

小鬼《玩很大》背楊丞琳破任務　黃小柔吐槽：重要關頭還談情說愛

被蚊子叮...他看準翹後腳時機活捉　達人曝成功率90%：這時最沒戒心

錢櫃罹難者告別式！家屬跪地啜泣　新手爸遺孀淚別：回不去完整的家

「百元哥」車站到處找人借錢！　下秒路旁開心數鈔票...網：曾遇過

快訊／LG化學再傳工安意外！催化劑工廠爆炸引火釀1死2傷

川普若永久斷金援…世衛將徹底崩潰　分析：疫情下摧毀全球衛生希望

「快讓譚德塞變跛腳鴨！」　台裔學者陳仁宜籲改革世衛

「打掃確診病人房」染疫！　美68歲醫院清潔工痛苦病逝

牛津大學「新冠疫苗大挫折」　動物實驗結果…鼻分泌物病毒量根本減不了！

國務卿爆「使喚助理遛狗」！川普力挺反擊：他忙著和金正恩談判

泰國航空狂虧損「債務重組計畫」獲准！總理喊話：別讓泰航破產

遭中國重課大麥80.5%關稅　澳洲考慮向WTO提出申訴

疫情下的政府制度大啟示－－永遠不要讓一場嚴重的危機浪費掉

日本外交藍皮書首度公開明記「一貫支持台灣參加WHA」！

小三與老公「一前一後騎馬」！正宮1天狂洗「150封簡訊」：做壞事…想告卻敗了

以為買新玩具！　貴賓叼「愛的小手」去結帳超嗨...網笑：回家就知道

世紀大媒婆「超狂12連拍」教如何撒嬌！他挖掘神書驚呆...網笑爛瘋傳

國防部秀「AIM-120飛彈」賀連12天0確診　網笑：幻象2000可以準備了

垃圾不丟溪河川更清淨　台南環保局加強河川垃圾清除維護

網路互嗆變私刑拷問　少年慘遭3屁孩痛毆頻求饒：我沒有講你啊

快訊／LG化學再傳工安意外！催化劑工廠爆炸引火釀1死2傷

誤食老鼠藥被救回！　屏東黑鳶「狂飛1600公里」到山東

蔡英文520就職　6都首長、各黨主席、卸任元首是否出席一次看

郵局更方便！郵件、掛號改收件地址　5/20起可以線上辦了

「女老師只穿內褲」房東3人狂盯　2年偷看破萬次！私生活全曝光

國際熱門新聞

川普下最後通牒！提WHO忽略台灣包庇中國　威脅凍結金援

5m巨鱷攻擊17歲女卻留「超完整屍體」　原因曝

台人遭「馬尼拉黑警」搶劫　亮槍逼上車

莫德納疫苗出現免疫反應　問世時間表曝光

印度神童預言：12月會有更大災難

中國制裁澳洲　對大麥課重稅

道瓊飆漲911點「創6周來單日最大增幅」

WHA決議出爐！台灣參與議題今年底復會討論

川普稱每天「吃奎寧防疫」專家主播打臉

班禪喇嘛失蹤25年　美國務卿籲公開

WHA獨漏台灣！日知名專家批WHO：令人不齒

蓬佩奧譴責WHO：排除台灣　再次損害信譽

25國將參加！環太平洋軍演8月舉行「中國二度未受邀」

台包機助日人返國　日網友超感動

更多熱門

相關新聞

WHA拒台灣於門外　日網創新詞AHO嗆世衛...PTT笑翻

WHA拒台灣於門外　日網創新詞AHO嗆世衛...PTT笑翻

第73屆世界衛生大會（WHA）18日召開視訊會議，中國國家主席習近平獲邀開場致詞，他提到，中國大陸對疫情抱持「公開、透明、負責任」的態度，及時向世衛通報，並大讚譚德賽領導世界衛生組織「有重大貢獻」。儘管台灣的防疫成績亮眼，取得多國力挺支持，然而最後仍然無法獲邀參加，讓全球網友忍不住替台灣說話。日本網友更發揮創意在論壇5ch上大嗆WHO是「AHO（日文中意指笨蛋）」，笑翻台灣網友。

雲南規模5.0極淺地震　至少2死23傷

雲南規模5.0極淺地震　至少2死23傷

N號房始祖正臉曝光　向受虐者道歉

N號房始祖正臉曝光　向受虐者道歉

川普提名駐韓美軍副司令接任太平洋空軍司令

川普提名駐韓美軍副司令接任太平洋空軍司令

台包機助日人返國　日網友超感動

台包機助日人返國　日網友超感動

關鍵字：

地震日韓要聞

讀者迴響

發燒話題

颱風即時 金正恩 武漢肺炎 羅志祥 王令麟 劉真 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 尹衍樑 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

系真的！他用超商點數免費將夢幻哈雷帶回家

「極限運動女神」遺體被尋獲！失蹤6天深山難運出

《暮光之城》男星30歲亡　陳屍公寓

空姐房客搬走隱瞞「帳單合約」　逼空姐房東吞下去

「極限運動女神」降落傘未開！高空直線跌落2000米

捕獲孫協志約會夏宇童！爆不只是女友

歐陽妮妮手滑誤PO「車內與張書豪親密照」

陸新景點「飛天之吻」…男女天仙升空做羞羞動作

《玩很大》黃小柔嫌棄無尊被譙翻　網氣炸

雞排妹「床戰人數＞50人」！現任砲友身份曝「是外國人」

混血女友問黑男：是不是熱戀期過了

4000萬房買40年突沒了　退休女師淚告14人：他們都騙我

韓國瑜認高雄迪士尼有困難：我願收回

老公撞破校花嬌妻「夜夜戰上司」！身分曝光超驚人

洗完車1分鐘後悲劇了　老闆無奈笑…他臉綠

更多

最夯影音

更多
成功分割改變「連體兄弟」人生　忠仁驟逝...忠義延續哥正向精神

成功分割改變「連體兄弟」人生　忠仁驟逝...忠義延續哥正向精神
四葉草《創造營》委屈哭了！　被點名「妳就先走了」低下頭反省

四葉草《創造營》委屈哭了！　被點名「妳就先走了」低下頭反省

劉真逝世近2個月...辛龍仍走不出來　吳宗憲下最後通牒「帶女兒來探班」

劉真逝世近2個月...辛龍仍走不出來　吳宗憲下最後通牒「帶女兒來探班」

法鬥31°C曝曬1小時！路人急送醫　飼主辯：有皮膚病就是要給牠曬

法鬥31°C曝曬1小時！路人急送醫　飼主辯：有皮膚病就是要給牠曬

母愛太偉大！鼠寶寶被蛇叼走　鼠媽緊咬蛇尾不放...逼走還狂追

母愛太偉大！鼠寶寶被蛇叼走　鼠媽緊咬蛇尾不放...逼走還狂追

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面