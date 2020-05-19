日本外交藍皮書首度公開明記「一貫支持台灣參加WHA」！

▲日本首度在明確表達「支持台灣參加WHA」立場。圖為衛福部長陳時中 。（圖／記者李毓康攝）



文／中央社記者楊明珠東京19日專電

日本最新版外交藍皮書今天出爐，內容指出一貫支持台灣以觀察員身分參加世界衛生大會（WHA），這是2017年台灣無法參加WHA以來，日本外交藍皮書首度如此敘述。

日本讀賣新聞報導，日本外務大臣茂木敏充今天在內閣會議報告2020年版外交藍皮書，內容記載日本一貫支持台灣以觀察員身分參加世界衛生組織（WHO）的年度大會（WHA）。

報導說，因中國反對，導致台灣自2017年以來無法參與WHA，今年日本外交藍皮書首度明確敘述支持台灣參加WHA。

外交藍皮書也提及，2019新型冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）疫情在全球蔓延一事。文中說，武漢肺炎發生於中國，在世界各地肆虐，對經濟、社會、外交等各層面，對全球造成很大的影響。為了讓疫情平息，國際社會的提攜與合作很重要。

有關日俄關係，外交藍皮書寫道：「北方領土是我國擁有主權的島」、「在解決北方4島的歸屬問題後才締結和平條約是我國的基本方針。」

讀賣指出，去年外交藍皮書有關北方領土沒寫「北方領土屬於日本」，受到執政黨自民黨內部很多人的批評。

今年的外交藍皮書有關日韓關係的記載寫道「對日本而言，韓國是重要的鄰國」，這樣的文字呈現是3年來首見。

報導說，這是因為去年12月日本首相安倍晉三與韓國總統文在寅舉行高峰會談後，日韓關係不再一直惡化。

不過，有關二次大戰期間徵用工（遭日本企業強徵的勞工）求償官司，日本政府認為韓國違反國際法，這問題尚未解決，日韓關係仍處於嚴峻狀況。

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