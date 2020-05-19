譚德塞同意調查仍止不住怒火　川普嗆世衛「中國的傀儡」：大錯特錯

▲美國總統川普槓上世衛。（圖／達志影像／美聯社）



記者丁維瑀／綜合報導

世界衛生大會（WHA）18日以視訊方式舉行，然而美國總統川普（Donald Trump）依舊砲火猛烈。他18日指責世衛是中國的傀儡（puppet of China），給予許多糟糕建議，「大錯特錯，而且總是站在中國那邊。」

《英國廣播公司》（BBC）報導，川普再次抨擊聯合國（UN）的衛生機構，而他發表這番言論數小時前，美方才稱世衛讓新冠肺炎（COVID-19）疫情失控，造成許多人喪生。美國衛生部長艾薩（Alex Azar）18日在世界衛生大會視訊會議指出，該組織未能獲得全世界需要的資訊。

尋求連任的川普曾多次指責中國應對疫情的方式，他也把矛頭對準世衛。他18日表示，世衛以中國為中心，是中國的傀儡，「給了我們非常多糟糕的建議」、「總是站在中國那邊」。

▲譚德塞在第73屆世界衛生大會視訊會議發表談話。（圖／路透）



世衛秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）此前同意審查該機構處理疫情的方式，將進行一項獨立評估，藉此從錯誤中學習。中國國家主席習近平18日則在會議表示，中方的行動公開且透明，若要進行調查，也必須等到疫情受到控制後。他還提出中國將提供20億美元援助各國，如果出現可用的疫苗，也會與國際間分享。

雖然有多個國家支持世衛，不過美方仍不領情。美國並未具體點名中國，但談到至少有一個會員國明顯試圖隱瞞疫情，此外，世衛必須改變，得變得更加公開透明與負責。

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