沙國少尉「恐攻」美海軍基地3死8傷！　FBI破解iPhone：與蓋達組織有關

▲美國司法部長巴爾周一與媒體召開電話記者會。（圖／路透社）

記者張靖榕／綜合外電報導

美國司法部長巴爾（William Barr）18日指出，聯邦調查局（FBI）針對去年，佛州彭薩科拉海軍航空基地3死8傷事件最新調查，透過破解加密iPhone，找到開槍的沙國空軍少尉與蓋達組織（al Qaeda）的關聯。

21歲沙烏地皇家空軍少尉沙姆拉尼（Mohammed al-Shamrani），於去年12月6日在基地內教學大樓開槍，導致3名海軍死亡、8人受傷，之後當場被警方擊斃；巴爾於今年1月13日定調，該起事件為「恐怖主義行為」，並以持有反美、激進伊斯蘭主義資料與兒童不雅照的原因，遣返21名沙烏地軍校訓練生。

路透社報導，經過4個月的調查，巴爾於周一（18日）宣布最新調查結果，表示雖然Apple公司拒絕合作，司法部仍成功解鎖沙姆拉尼的iPhone，從中找出其與蓋達組織的關聯，而手機裡的相關資訊對調查很有助益。

▼彭薩科拉軍事基地長期為外國軍隊提供航空訓練。（圖／達志影像／美聯社）





▲沙姆拉尼當場被警方擊斃。（圖／達志影像／美聯社）

巴爾表示，Apple拒絕合作的決定會帶來嚴重後果，「很多科技公司主張防搜索加密服務，而且喊得最大聲，同時也願意和政府當局協調合作。」此外，他在調查過程中也提及，沙國政府事先並未就槍擊行動事先警告美國。

FBI局長瑞伊（Christopher Wray）根據調查指出，沙姆拉尼早在2015年就被蓋達組織吸收並極端激進化，而彭薩科拉的槍擊事件是經過多年的計畫結果。

對於巴爾的指控，Apple在一項聲明中表示，正因為公司把國家安全的責任看得至關重要，所以並不相信該把用戶手機「開後門」，因為這樣會讓有心人士有機可乘，「沒有專為好人開的後門這回事，而美國人民不必在『降低加密強度』和『有效率的調查』中做選擇。」