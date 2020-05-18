快訊／WHA決議出爐！台灣參與議題今年底復會討論

▲世界衛生大會WHA。（圖／路透社）



文／中央社

世界衛生大會今天決定，經相關各方諮商後同意，將在今年底復會時再處理由台灣14友邦提案，籲世界衛生組織邀台灣參與世界衛生大會的議題。

第73屆世界衛生大會（WHA）今天以視訊會議形式登場，但世界衛生組織（WHO）連續第4年未邀請台灣參與。

14個友邦先前以行動支持台灣，均致函世衛組織秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus），正式提案籲邀請台灣以觀察員身分出席WHA，使得台灣參與議題成為今天大會焦點之一。

WHA今天開幕式先邀請多國領袖發表談話，隨後討論大會議程安排，擔任大會主席的巴哈馬常駐日內瓦代表團代表貝恩（Keva Lorraine Bain）表示關於14個會員國的提案，建議留待今年稍晚WHA復會時處理，屆時則依相關程序規定進行，即先經總務委員會討論，再向全體大會建議是否正式列入大會議程。

貝恩表示，這項建議是依據相關各方非正式諮商的結果，包括提案的14個會員國，隨即詢問線上所有會員國是否支持，結果以無異議通過，她感謝相關各方展現的善意。

她表示，今年底復會是以各會員國實際出席的方式舉行，但若無法再召開實體大會，繼續以視訊舉行，屆時大會將找到適當的方式處理。

支持的友邦包括尼加拉瓜、帛琉、史瓦帝尼、聖露西亞、馬紹爾、聖克里斯多福及尼維斯、貝里斯、海地、諾魯、巴拉圭、吐瓦魯、瓜地馬拉、宏都拉斯、聖文森及格瑞那丁（簡稱聖文森）。

至於友邦教廷，由於僅具觀察員身分，一向是以其他方式表達支持。

友邦們在提案內容中強調，2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）全球大流行進一步凸顯包容性及不讓任何人被遺漏在全球衛生網絡之外的急迫性和重要性，在WHA針對台灣參與進行討論是必要且及時的。

提案內文均為台執言，表示把台灣納入WHO將極大地增強全球對抗和預防流行病的能力，除保障台灣2300萬人的健康權，更使全世界受益。

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