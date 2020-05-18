影／北市酒店3條件可復業　黃珊珊：遺憾中央沒想到各位

記者楊亞璇／台北報導

台北市副市長黃珊珊18日率領各局處首長在中山分局召開酒店復業說明會，市府邀約登記營業的酒店業者共有68家，商談重新開業的條件和必要防疫措施。黃珊珊在致詞時表示，中央如果要封酒店舞廳，其實是要顧到生計，「遺憾中央紓困沒有想到各位」，北市府接下來希望顧大家生計。

▲黃珊珊出席台北市酒店舞廳復業申請說明會。（圖／記者李毓康攝）

黃珊珊表示，幾個禮拜以來相信大家很辛苦，台灣疫情趨緩，北市公有場館開始解封，大家關心酒店解封，中央公布四個原則，研議讓大家做到，地方制府可以執行的方法，然而室內1.5公尺社交距離、設隔板、梅花座，北市認為這些規範對於酒店、舞廳、酒吧非常困難，希望通盤考量，有實務上可以執行的標準。

黃珊珊說明復業基本要求包括，公安檢查、消防要合格，很多業者都檢查過，但是北市嚴謹一些，希望做檢查，防疫作為要有單一出入口、量體溫，做到真正實名制，北市以APP方式讓客人實名制，經過身份證掃描，上傳北市雲端，業者不會留下資料，北市也不會去看，除非有疫調。

對於實名制APP，黃珊珊強調，目的不是處罰，而是可以找到疫調對象，上次因為確診公關沒有把疫情說出來，造成人仰馬翻，如果復業的話，不要再讓這狀況再發生，她重申，除非疫調，或是發生犯罪行為，北市不會去調閱資料，業者也不會有任何資料。

黃珊珊指出，「我沒有要求你做社交距離」，實際上是困難，北市也沒有能力去看社交距離，目前KTV也沒有要求設隔板，不認為要設隔板，希望業者大家自律，盡量做到保持良好衛生，不會用這樣的方式（社交距離）影響大家的開店。

黃珊珊指出，今天開始聽完大家意見，明天開始公告，讓大家申請復業，申請會排定公安檢查時間，希望最快速度，排進來之後公安檢查，禮拜三、禮拜五有APP訓練課程，要求業者派員受訓，黃珊珊也總結三項條件，第一，公安消防合格，第二，確實實名制，第三，專人受訓完成就可復業。



黃珊珊重申，要顧防疫，也要顧民生經濟，中央如果要封酒店舞廳，其實是要顧到生計，「遺憾中央紓困沒有想到各位」，北市府接下來希望顧大家生計，安居樂業，只要符合市府規定，希望大家正常生活，正常工作。